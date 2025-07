Az ötszörös aranylabdás világsztár is az elsők között emlékezett meg az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról. Cristiano Ronaldo és Diogo Jota a portugál válogatottban több alkalommal is focizott együtt nagy tornákon is szerepeltek közösen.

Diogo Jota halálhíre mindenkit megrendített, nincs ezzel másképp Cristiano Ronaldo sem. Az ötszörös aranylabdás is megemlékezett Diogo Jota tragikus haláláról. Az al-Nasszr focistája az Instagramon osztotta meg gondolatait. Diogo Jota és Ronaldo nemrég még együtt fociztak a válogatottban

Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU Diogo Jota és CR együtt nyertek Nemzetek Ligáját „Ennek semmi értelme. Még csak most voltunk együtt a válogatottban, te meg még csak most házasodtál meg. A családodnak, a feleségednek és a gyermekeidnek részvétemet fejezem ki, és a világ minden erejét kívánom nekik. Tudom, hogy mindig velük leszel. Nyugodjatok békében, Diogo és André. Mindannyiunknak hiányozni fogtok” – írta megrendülten Cristiano Ronaldo. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cristiano Ronaldo (@cristiano) által megosztott bejegyzés A Liverpool sztárja halálos autóbalesetet szenvedett Spanyolországban. Jota a Pacos de Ferreiránál kezdte pályafutását, majd az Atletico Madridhoz, a Portóhoz és a Wolverhampton Wanderershez igazolt. Három évet töltött a Wolvesnál, mielőtt 2020-ban Liverpoolba költözött volna. Jota 182 alkalommal lépett pályára a Vörösöknél, és 65 gólt szerzett. Jota testvére, Andre Felipe is meghalt a balesetben, amely helyi idő szerint 00:30 körül történt a rendőrség szerint. A tragikus eset mindössze néhány héttel azután történt, hogy Jota összeházasodott gyermekkori szerelmével, Rute Cardosóval.

