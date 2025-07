A Liverpool néhai focistája, Diogo Jota a testvérével, Andréval (szintén futballista volt) utazott Spanyolországban egy autóban, amikor a tragédia megtörtént. A két futballista Lamborghinije egy másik kocsi előzése közben egy defekt miatt letért az útról, majd ezt követően kigyulladt, és mindkét férfi a tűz következtében a helyszínen meghalt.

Diogo Jota mindössze 28 évet élt.

Fotó: AFP

Diogo Jota a Liverpool és a portugál válogatott sztárja volt

Jota felnőtt pályafutását a portugál Pacos de Ferreirában kezdte, majd volt az Atlético Madrid és a Wolverhampton Wanderers futballistája volt, és játszott a Portóban is. A Liverpoolt 2020 óta erősítette, tagja volt a többi között a Bajnokok Ligája-ezüstérmes alakulatnak és az elmúlt idényt bajnoki címmel megkoronázó együttesnek is. A szeptembertől a magyarokkal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugál válogatottban 2019-ben mutatkozott be, 49 találkozón 14-szer volt eredményes és két Nemzetek Ligája-sikert ünnepelhetett a nemzeti csapattal.

A tragikusan fiatalon elhunyt sportolóról a Liverpool és a portugál szövetség is megemlékezett gyakorlatilag a hírek megjelenése után azonnal, de több futballista is, volt csapattárs vagy rivális, részvétét fejezte ki.