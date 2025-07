Csütörtökön rázta meg a sport világát a hír, Diogo Jota, a Liverpool és a portugál válogatott támadója testvérével együtt meghalt Spanyolországban egy autóbalesetben. A hatóság jelentése szerint a játékos Lamborghinijében testvére, André Silva is ott ült, amikor a sportkocsi előzés közben defektet kapott, lesodródott az útról, majd kigyulladt. A két labdarúgónak már csak a holttestét tudták kiemelni a roncsok közül a helyszínre érkező tűzoltók. Jota 20-as mezszámát visszavonultatja a Liverpool, így azt már senki más nem választhatja ki magának a regnáló bajnoknál.

Diogo Jota temetésére rengetegen érkeztek Portugáliába

Fotó: ALEX JUAREZ / ANADOLU

Diogo Jota halála mindenkit megrázott

Diogo Jota és testvére, Andre Silva temetésére a Portótól mintegy félórányi autóútra fekvő Gondomar városában került sor, a szertartás magyar idő szerint szombaton 11.00-kor kezdődött. A Liverpool több játékosa emiatt már pénteken este megérkezett Portugáliába, többek között Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Andy Robertson, Curtis Jones, Harvey Elliott, Wataru Endo és Federico Chiesa, őket egyébként a helyi gyászolók megtapsolták, amikor végigmentek az utcákon. Mellettük Arne Slot vezetőedző is képviseltette magát, valamint a Vörösök néhány korábbi sztárja is eljött, köztük a korábbi csapatkapitány Jordan Henderson és James Milner is.

A nemzetközi labdarúgás ismert alakjai, mint Fernando Santos, a korábbi portugál szövetségi kapitány, valamint a jelenlegi tréner, Roberto Martinez is részt vettek a temetésen. Valamint a válogatottbéli csapattársak közül azok is, akiknek nincs klubbéli kötelezettsége, mint Joao Felix, valamint a Manchester City védője, Ruben Dias is.

A két testvért a templom melletti, alig 100 méterre lévő temetőben helyezték örök nyugalomra, amelyet olajfák vesznek körül.