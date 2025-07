A Dortmund lényegesen jobban játszott az első félidőben, mint tette azt a csoportkörben. Az atlantai Mercedes-Benz stadionban rendezett találkozó hőse Serhou Guirassy volt, aki két gólt szerzett a Monterey ellen.

Serhou Guirassy tarthatatlan volt, a Dortmund jutott utolsóként a klubvilágbajnokság negyeddöntőjébe

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Továbbment a Dortmund, de elmarad a Bellingham testvérek csatája

A Bundesliga-csapat már a 14. percben megszerezte a vezetést, miután Guirassy kényszerítőzött Karim Adeyemivel, majd a guineai válogatott csatár 13 méterről a jobb alsóba lőtt. Ezt követően a mexikói együttes kapufát is lőtt, de újabb gólt ismét a BVB szerzett a félidő derekánál. Adeyemi adta ismét a gólpasszt Guirassynak, aki így már 37 találatnál jár az idényben. A 29 éves támadó még a szünetig le is zárhatta volna a párharcot, de kétszer is ziccerben rontott.

A fordulás után némi szerencsével szépített a Monterey Germán Berterame fejesével, s ugyan a gól után felbátorodott a mexikói csapat, de újabb gólt nem sikerült szereznie a hátra lévő időben, pedig a 91. percben Sergio Ramos csupán centikre volt az egyenlítéstől. Így azonban a Dortmund jutott be utolsóként a klub-vb negyeddöntőjébe, ahol majd a Real Madriddal fog találkozni.

A Dortmund 19 éves újonca, a nyáron rekordösszegért igazolt Jobe Bellingham azonban egy teljesen felesleges szabálytalanság miatt megkapta a második sárga lapját a klubvilágbajnokságon, így kénytelen kihagyni a Real Madrid elleni mérkőzést, vagyis nem léphet pályára a spanyol sztárcsapatban játszó testvére, Jude Bellingham ellen.

