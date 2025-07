A DVSC a hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy szezonnyitó fiesztát tart a klub a rajt előtt, méghozzá egészen pontosan július 23-án, szerdán 17 órától a Nagyerdei Víztoronyhoz várnak majd mindenkit.

Közben megy a játékosmozgás, legutóbb éppen Varga Ádám érkezett a Fradiból a DVSC-be, kölcsönbe

Fotó: dvsc.hu

A DVSC készül az új szezonra

A Loki közleménye szerint az eseményen részt vesz a teljes csapat és a teljes szakmai stáb is. Azt is hozzáteszik a szervezők, hogy lehet majd közös fotókat készíteni, aláírást kérni, beszélgetni a játékosokkal, lesz szurkolói ankét, emellett bemutatja a klub az új szezon mezeit is. Emellett a DVSC készül étellel-itallal, szórakoztató programokkal, zenével és egyéb meglepetésekkel is a debrecenieknek.