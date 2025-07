Igazán különleges lett a DVTK új meze

Igazán különleges lett a Diósgyőr új meze, amit a szurkolók péntektől a DVTK Shopban meg is vásárolhatnak.

Fotó: Nagy Gabor Sandor/DVTK

A hazai mezen a címer egy különleges,

3D-s szilikon technológiával készült Németországban, ami ugyancsak egyedivé teszi a 2025/2026-os DVTK mezét. A csapat első számú szerelésének színösszeállítása is megváltozott: a korábbi piros-piros-piros helyett a szurkolók a lehető legtöbb alkalommal piros felsőben, fehér nadrágban és piros sportszárban láthatják majd az együttest.

„A mez az első találkozási pontja a szurkolóknak egy klubbal és annak identitásával. Ebben látják legtöbbet a csapatot és velük azonosulva a szurkolóink is ezt viselik - fogalmazott H. Nagy Máté, a klub marketing igazgatója a csapat honlapjának.

Szerintünk nagyon szép lett, megtestesíti mindazt, ami jellemző a DVTK-ra. Az identitásunk alapvetően két irányú, egyrészt a vasgyári másrészt a városrész lovagi hagyományaira épül. A kettőt nem lenne helyes keverni, ezért mi most az utóbbi mellett tettük le a voksunkat.

H. Nagy Máté hozzátette: a dizájn szempontjából az eltolt kereszt miatt a mez hasonlít arra a szerelésre, amelyben az elmúlt húsz év legsikeresebb együttese játszott. Ez pedig a 2013/2014-es Ligakupa-győztes, Magyar Kupa-döntős és bajnoki ötödik helyezett DVTK.

A miskolci csapat új meze 3D-s szilikon technológiával készült Németországban

Fotó: Nagy Gabor Sandor

„Talán vannak, akik nem tudják, hogy akkor valójában nem keresztes-csíkos volt a mezünk, a függőleges oldal csík volt a mez része, míg a Borsodi szponzori megjelenése tette ki a keresztet. Az eredmények miatt azonban sokak számára kedves maradt ez a mez

- folytatta H. Nagy Máté. - Ráadásul most reneszánszát is éljük, hiszen Kovács Zoltán sportigazgató és Vladimir Radenković vezetőedző újbóli belépésével két olyan sportember is visszatért, akik az akkori eredményekből is kivették a részüket, rajtuk kívül már akkori játékosunk, Takács Péter is a szakmai stábot erősíti."