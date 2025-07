Dzsudzsák Balázs hiába ballag lassan a 39. születésnapja felé, a bal lába még mindig életveszélyes, különösen, ha a kapu közelében lövéshez engedi a védelem, de ne siessünk ennyire előre a mérkőzésen. Az első gólt nem a debreceniek szerezték, hanem a Loki védelmének jóvoltából a ZTE az első félidő derekán. Hogy pontosan mi is történt, azt nehéz lenne elmondani, leírni, de szerencsére meg lehet a lenti videóban nézni, Dénes miképp lőtte a találkozó első gólját.

Dzsudzsák Balázs óriási gólt lőtt a ZTE-nek

Fotó: TUZSON TURJANYI / DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club)

Dzsudzsák Balázs egy elhibázott tizenegyes után villant meg

Dénes Vilmos az alábbi góllal köszönt be a DVSC védőinek sorozatos hibáit követően:

20 perccel később a vendégek egyenlíthettek volna, miután egy óriási ZTE hibát követően büntetőhöz jutottak, de Bárány pocsékul végezte el a tizenegyest, Gundel-Takács szépen hárított. Így maradt az 1-0-ás hazai vezetés, de csak egy percig még, mivel jó 30 méterről Dzsudzsák hatalmas góllal egyenlített.

Itt sem volt azonban még vége az első félidőnek, a hat perces hosszabbításban a csereként beállt fiatal Joao Victor (korábban Croizet sérült meg, ezért kellett a csere) ismét vezetéshez juttatta a zalaegerszegieket, ezzel 2-1-es előnnyel mehettek el a szünetre.

A második játékrész elején sem sokat változott a meccs képe, a hazaiak sokkal veszélyesebben futballoztak, és igazából az első 15 percben el is dönthették volna végleg a három pont sorsát, de nem sikerült ekkor bevenniük a cívisvárosiak kapuját.

A 67. percben aztán Gundel-Takács egy egészen elképesztő hibát vétett, lényegében odaajándékozta a tizenhatoson belül a labdát Báránynak, aki ezúttal nem hibázott és 2-2-re módosította az állást.

Néhány perccel később Skribek tett arról, hogy a hazai kapusnak lehetőleg ne legyenek álmatlan éjszakái az eset után és egy szép fejessel 3-2-es vezetéshez juttatta a ZTE-t. Sokáig úgy tűnt, hogy ez is marad a végeredmény is, de a végén volt még egy csattanó, a 89. percben egy szögletvariációt követően jól fejelt Bárány a kapuba, ezzel 3-3-ra alakította az állást, ami nem is változott már a lefújásig, pedig volt még öt, tartalmas perc is hosszabbításként. Ebbe mondjuk az még belefért, hogy a ZTE edzőjét szövegelésért (Nuno Campos) kiállította a játékvezető.