Dzsudzsák Balázs 2004-ben igazolt Debrecenbe, utána játszott a holland PSV Eindhoven, az orosz Anzsi Mahacskala és Dinamo Moszkva, a török Bursaspor csapatában és az Egyesült Arab Emírségekben, mielőtt 2020-ban visszatért a DVSC-hez, ahol azóta 153 NB I-es és NB II-es mérkőzésen 28 gólt szerzett és 45 gólpasszt adott. A keddi sajtóeseményen Ike Thierry Zaengel kiemelte, hogy az előző szezonnal ellentétben a következő csodálatos lesz, hiszen új vezetőedzőt köszönthet a csapat, akinek új hozzáállása van a futballhoz.

Sajtótájékoztatón jelentették be Dzsudzsák Balázs maradását.

Fotó: DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club)

Dzsudzsák Balázs marad Debrecenben

Újságírói kérdésre a legutóbbi idénnyel kapcsolatban elmondta, hogy a rosszabb teljesítményért vállalja a felelősséget, ugyanis a sok sérülés mellett voltak kevésbé jó igazolások is, de most egy új víziót szeretnének megvalósítani, amihez Sergio Navarro Barquero személyében adott egy új vezetőedző, aki a fiatal játékosokat szeretné beépíteni a keretbe az akadémiáról.

Navarro kifejtette, hogy több neves klub megkereste, és azért a Debrecen ajánlatát fogadta el, mert ezzel tudott a leginkább azonosulni, egy olyan projektet mutattak be neki, amely középtávon fejleszti a játékosokat. Úgy véli, itt lehetőség van arra, hogy különböző életkorú futballistákat tudjanak versenyképessé tenni és az akadémistákat is integrálni tudják a csapatba. "Olyan szakmai stábbal érkeztem, amelynek megvan a kellő nemzetközi tapasztalata, szakmai tudása, valamint velünk maradtak a helyi edzők is" – ismertette.

A szakvezető hangsúlyozta: időre van szükség ahhoz, hogy csapatként és klubként is összecsiszolódjanak. Az átigazolásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy amíg tart ez az időszak, addig szeretnének élni a lehetőséggel, és majd a teljes keret felállítása után dőlhet el, milyen stílusban futballoznak a jövőben. A legfontosabb számára, hogy az emberek szeressék majd azt a focit, amit játszanak és természetesen minden mérkőzés esetében a győzelem a cél. A DVSC a legutóbbi szezonban a tizedik helyen végzett az élvonalban, de csak az utolsó fordulóban biztosította bennmaradását.