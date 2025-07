Egervári Sándor 1950. július 15-én született Pomázon, s bármerre is futballozott vagy dolgozott a labdarúgásban, Pest vármegyei otthona mindig megmaradt, sőt mivel gyerekként a pomázi pályától ötven méterre lakott, nem volt kérdés, hogy hol kezdjen el futballozni. Mellette kézilabdázott ugyan, de idővel csak a labdarúgás maradt, és 16 évesen be is mutatkozott a felnőtt csapatban. Sokáig azonban nem maradt, mert csakhamar bevonult a kötelező sorkatonai szolgálatra. Így lett két éven keresztül a szentendrei Kossuth KFSE igazolt futballistája, leszerelését követően pedig az NB I/B-ben szereplő Bp. Spartacushoz került, amelynél az Aranycsapat egykori csatára, Hidegkuti Nándor volt az edzője.

Egervári Sándor játékosként és edzőként is szép karriert mondhat magáénak

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Pelét is felrúgta

Középhátvédként futballozott, s teljesítményére felfigyelt a Bp. Honvéd, amelynek vezetősége 1972 nyarán szerződtette. A magyar élvonalban 1972. október 1-jén mutatkozott be, a kispestiek a Népstadionban 3-1-re verték a Diósgyőrt, s tagja volt az idény végén

a Magyar Népköztársasági Kupában ezüstérmet szerző csapatnak, amely 1973 tavaszán - hosszabbítás után - kikapott (3-4) a Vasastól a döntőben.

A Kispesten töltött négy szezon annyira meghatározó volt számára, hogy elmondása szerint a mai napig Honvéd-szurkoló. Az MNK-ezüstérem mellett az 1974/75-ös idényben egy bajnoki második helyezést is elért a klubbal, majd egy szezonon keresztül a SZEOL AK-ban futballozott, végül pedig az MTK-VM-hez igazolt. A kék-fehéreknél ugyancsak négy idényen keresztül (1977/81) játszott, 1978-ban bajnoki bronzérmes lett, de közben elvégezte a szakedzői tanfolyamot, s az 1980/81-es idény végén, 31 esztendősen befejezte játékospályafutását.

Már visszavonult focistaként tűnt fel a legendás John Huston ugyancsak legendás II. világháborús filmjében, a Menekülés a győzelembe című, az MTK pályán is forgatott moziban. A moziban olyan sztárfocisták szerepeltek, mint Bobby Moore, Paul van Himst, Kazmierz Deyna vagy éppen Pelé. Azt kevesebben tudják, hogy a magyar játékosok közül szerepet kapott a későbbi edző és szövetségi kapitány, Egervári Sándor is, akinek az egyik jelenetben fel kellett rúgnia Pelét. Egervárit csak a rendezők hosszas unszolása után lehetett rávenni arra, hogy megtegye, amit kérnek tőle. A jelenet végül annyira hitelesen és jól sikerült, hogy a rendező, John Huston felállva tapsolt, amikor a második forgatási napon Egervári felrúgta a háromszoros világbajnokot, írtuk a Pelé halála után született megemlékezésünkben.

Az átállásra azonban nem kellett sokat várnia, mivel néhány nappal később már Mezey György pályaedzőjeként dolgozott az MTK-nál.

A vezetőedzőt 1983-ban kinevezték szövetségi kapitánynak, aki Egervárit kérte fel segítőjének, és 1986-ig együtt dolgoztak.

A magyar válogatott eddigi utolsó világbajnoki szereplése, az 1986-os mexikói torna előtt a selejtezőben Hollandia, Ausztria és Ciprus megelőzésével csoportgyőztesként kvalifikált a vb-re, amelyen azonban a Szovjetuniótól 6-0-ra, Franciaországtól 3-0-ra kapott ki. A két súlyos vereség mellett a Kanada elleni 2-0-s győzelem nem sokat ért, a válogatott nem jutott tovább a csoportkörből, az idő előtt befejeződő torna után pedig a szövetségi kapitánnyal együtt a pályaedző is távozott.