„Nem is emlékszem arra, hogy valaha ekkora vihart átéltünk volna itt Pomázon” – nyilatkozta a Metropolnak Egervári Sándor. „Még szerencse, hogy jó anyagból épült a házunk, mert bizony többször is megfordult fejemben, mi lesz, ha… De nem lett semmi, ezt is túléltem, mint minden bajt, ami az elmúlt években ért.”

Egervári Sándor 2010 és 2013 között dolgozott szövetségi kapitányként

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Egervári Sándor a klubvébéről és a Paksról

A 74 éves szakember 2018-as agyérzése óta megtanult együtt élni a betegséggel, és továbbra is figyelemmel kíséri a labdarúgást. Még ha a klubvilágbajnokság meccsei nem is hozták igazán lázba.

Bevallom, csak fél szemmel követtem a klubvilágbajnokságot, nem igazán találok benne sok szórakoztatót.

„Egyetértek Jürgen Klopp-pal, aki úgy nyilatkozott, hogy senki se csodálkozzon majd, ha a beinduló bajnokságokon egyre-másra szenvednek súlyos sérüléseket a kizsigerelt futballisták” - fogalmazott Egervári, majd szót ejtett kedvenc csapatáról, a Paksról, amely az Európa-liga selejtező első fordulójában a román CFR Clujt fogadja csütörtök este.

„Nem is igazán a csapattal, inkább Bognár Gyurival különleges a kapcsolat. Egykoron együtt játszottunk az MTK-ban, amikor Mezey György volt a tréner. Később Bogesz a játékosom lett, majd a fia, Stefi is nálam rúgta a labdát. Szóval, a szívemhez nagyon közel állnak a Bognárok, így aztán az MTK és a Paks is. De nem tagadhatom, nálam most a színmagyar paksiak az elsők” - tette hozzá végül a szakember.