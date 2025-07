Faiq a 23. a brunei trónörökösök sorában, de még így is mesés vagyona lehet majd egyszer, még akkor is, ha egyes források szerint Jefri hercegnek akár 18 gyermeke is lehet.

Faiq Bolkiah idén egy év kihagyás után tért vissza

2024 februárjában súlyos lábsérülést szenvedett, amely miatt 349 napig nem léphetett pályára. Visszatérése 2025 márciusában valóságos győzelem volt: csereként játszott a Ratchaburiban, majd az Instagram-oldalán írta: „Majdnem egy év telt el a sérülésem óta. Fantasztikus érzés újra a pályán lenni.”

Emellett egy motiváló üzenetet is megosztott: „A vagyon nem jelent semmit a pályán. Mindig is bizonyítani akartam a saját utamon, és hálás vagyok, hogy visszatérhettem. Egy év kihagyás után még jobban értékelem a játékot, mint valaha.”

„Először is, tudom, hogy én vagyok az első brunei, aki nagyon magas szinten játszik, ezt tudom, és erre nagyon büszke vagyok, mert fiatal koromtól kezdve keményen dolgoztam azért, hogy ott legyek, ahol most vagyok. Ez nem jön csak úgy, órák és órák edzései kellenek ahhoz, hogy eljussak erre a technikai szintre. Úgy érzem, ami motivál, természetesen az, hogy büszke legyen rám a családom, ez az egyik legfontosabb dolog” – mondta még 2018-ban.

A nyári fizetés- és vagyonlisták frissülése is ráerősített: a SportsAmrath listája szerint Faiq stabilan tartja első helyét a világ leggazdagabb labdarúgóinak a listáján, Messi és Ronaldo „csak” 900 és 850 millió dolláros – nagyjából 325 és 306 milliárd forintos – teljes vagyonnal követik őt (más források szerint Ronaldo 850, Messi 650 millió dolláros vagyonnal rendelkezik).

A focin kívüli gazdagok listáján is előkelő a helye

Faiq Bolkiah vagyona akkor is kiemelkedő, ha más sportágak krőzusait is megvizsgáljuk. A leggazdagabb (ex)sportolók között ott van például Michael Jordan, aki a becslések szerint kb. 2-3 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, amelyet főként márkaépítéssel ért el. LeBron James és Tiger Woods szintén dollármilliárdos státuszban mozog, de Faiq vagyona tízszerese lehet az említett két sztáréhoz képest.