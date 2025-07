„Nézze csak! Van egy lyuk a lábfejében, hiányzik innen egy darab csont” – mutatta a röntgenfelvételt a műtétet végző orvos Joost van Akennek, a Heerenveen 2024-ben visszavonult focistájának, aki, ha éppen nem a műtőasztalon feküdt volna, biztosan hanyattesik. Azt tudta, hogy van egy sérülése, de mindig volt az a fájdalomcsillapító, az a gyógyszermennyiség, amivel még éppen tudott játszani, ha kellett. És mindig kellett, mert a profi világban nincs olyan, hogy „ez a meccs nem fontos”.

Ott a baj, adunk rá fájdalomcsillapítót

„Amikor megláttam a képet, az első gondolatom az volt, hogy ezt soha nem csinálnám végig még egyszer. Ha az kellett, kaptam egy kortizoninjekciót, és már játszhattam is. Most meg arra gondolok, hogy ne már, ez nem egy ki..szott BL-döntő, csak egy idegenbeli bajnoki az ADO Den Haag ellen” – mondja kilenc évvel később Van Aken, aki 22 éves korától kezdve hét éven át folyamatosan fájdalomcsillapítókon élt.

Úgy ette a fájdalomcsillapítót, mint a cukorkát

Ahogy sok más holland élvonalbeli focista is az elmúlt évtizedben. Például Frank Demouge, a NEC Nijmegen, a Willem II és az Utrecht korábbi játékosa.

Úgy zabáltam a fájdalomcsillapítót, mint az M&M's cukorkát. Kizárt, hogy ez bárkinek is jó legyen. Egy idő után aztán kiépült a szervezetemben egyfajta rezisztencia, meg se kottyant, ha egyet-kettőt bekaptam

– mondta Demouge.

Vele szemben Van Aken viszont egyre rosszabbul viselte a gyógyszerezést, állandóan fájt a gyomra, hánytatta magát, hogy ne érezze a gyógyszerek ízét, és szinte alig volt széklete.

A kortizontartalmú szereket időközben betiltották a holland sportban, viszont az ibuprofen és diklofenák tartalmú gyulladáscsökkentők, fájdalom- és lázcsillapítók továbbra is engedélyezettek. Pedig, ha kevésbé is, de ezek is lehetnek veszélyes szerek, mondja dr. Frank Backx, sportorvos és a hollandiai Artrose Intézet orvosigazgatója.

A kortizon a gerincesek mellékvesekérgében termelődő szteroid hormon, amely valójában hidrokortizon néven is ismert. A glükokortikoidok csoportjába tartozik. A kortizol közeli rokona. A kortizon, néhány más hormonnal együtt ún. stresszhormon. Ez, nagyon leegyszerűsítve a következő mechanizmus alapján „dolgozik”: Veszély eseten a mellékvesekéreg fokozott mennyiségben választ ki olyan stresszhormonokat, mint az adrenalin, a noradrenalin és a kortizon, mert ezek arra szolgálnak, hogy ellássák a szervezetet a várható testi megterhelés menedzseléséhez szükséges cukorral és zsírral. Ilyen esetekben a szervezet a túlélés érdekében mindent háttérbe szorít, írja a Patikapedia.hu

„Az éveken át folyamatosan szedett fájdalomcsillapítók közép- és hosszútávon is komoly problémákat okozhatnak. Például, ha megvizsgálunk olyan betegeket, akiknek gyomorvérzésük volt, vagy gyomorrák alakult ki náluk, gyakran tapasztaljuk, hogy rengeteg fájdalomcsillapítót szedtek korábban” – mondja Dr. Backx, hozzátéve, hogy kis mennyiségben, természetesen, nem okoz problémát, a szervezet tudja, hogy kell reagálni. Baj azoknál lehet, akik az átlagnál érzékenyebbek az ilyen gyógyszerekre, és esetleg nem is tudnak róla.