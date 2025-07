A magyar tulajdonú Planning & Trading Kft. több mint két évtizede forgalmazza a Midea lakossági és ipari klímatechnikai megoldásait, és a márka közép-európai exkluzív importőreként van jelen Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban. A Ferencvárossal kötött szponzorációs megállapodást a vállalat jelentős mérföldkőnek tartja, hiszen ennek révén a Fradi olyan nemzetközi klubok sorába csatlakozik, mint az angol Premier League-ben szereplő Manchester City vagy a spanyol La Liga-ban játszó Sevilla FC – a Midea globális sportszponzorációs portfóliójának részeként. A Fradi labdarúgócsapata 2025-ben sorozatban hatodik alkalommal szerepelt nemzetközi kupasorozat csoportkörében, és hetedszer védte meg a magyar bajnoki címét.

Világszintű szponzorációs megállapodást kötött a Ferencváros

„Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy olyan hagyományokkal rendelkező klub mellé állhatunk, amely nemcsak sportsikereivel, hanem értékeivel is kiemelkedik. Ez a partnerség túlmutat az üzleti célokon – hiszünk abban, hogy a sport inspirál, közösséget teremt, és olyan értékeket képvisel, amelyekkel a Midea és a Planning & Trading is azonosulni tud.

Terveink szerint ez az együttműködés nemcsak a mérkőzésnapi hirdetésekről és a mezszponzorációról fog szólni, hanem olyan közös, a ferencvárosi közönséget is érintő aktivitásokról,

amelyekben a szurkolók, sportkedvelők számára is kézzel fogható lehet a két márka közötti kapcsolat” – idézte a fradi.hu Takács Lajost, a Planning & Trading Group ügyvezetőjét és társtulajdonosát.

Világszintű szponzorral kötött megállapodást a Fradi

A Midea szponzorációja különleges, hiszen a labdarúgás mellett a Ferencváros vízilabda-szakosztályát is támogatja – férfi és női vonalon egyaránt. A szakosztályban komoly erő rejlik, amit a kiemelkedő eredmények is bizonyítanak: történelmi jelentőségű szezont zárt az FTC, hiszen a női csapat fennállása során először ünnepelhetett magyar bajnoki címet, és bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe is, míg a férfiak megvédték Bajnokok Ligája-címüket 2025-ben. A férfi együttes 27. alkalommal hódította el a magyar bajnoki trófeát, amely rekordnak számít és sorozatban hetedszer nyerte meg a Magyar Kupát is.

A felnőtt csapatok összesen öt trófeát gyűjtöttek be a 2024/25-ös idényben, ráadásul több olyan sikert is elértek, amire korábban sem a klub, sem a magyar vízilabda történetében nem volt példa.

A Midea elkötelezettsége azt jelzi, hogy a cég hosszú távon számol a magyar sportélet meghatározó szereplőivel, és támogatásával szeretne hozzájárulni újabb történelmi eredményekhez.