A Fradi saját nevelésű kapusa, a 26 éves Varga Ádám nem utazott el a csapat lienzi edzőtáborába. A kétszeres magyar bajnok és egyszeres Magyar Kupa-győztes kapus a 2025/26-os szezont kölcsönben a DVSC együttesnél tölti kölcsönben.

Fotó: dvsc.hu

A Ferencváros honlapján kiemelik, hogy Varga Ádám a 2024/25-ös szezonban három NB I-es bajnokin, két Európa Liga-, valamint egy MOL Magyar Kupa-találkozón védte az Fradi kapuját. Az Európa-ligában főszerepet vállalt az AZ Alkmaar elleni továbbjutást érő győzelemben, miután a mérkőzés 96. percében hatalmas bravúrral kiszedett egy bal felsőbe tartó bombát 4-3-as Fradi-vezetésnél.

A Debrecen honlapján is bejelentették Varga Ádám érkezését. Kiemelik, hogy a korábbi U21-es válogatott kapus pályafutása során megmutatta remek képességeit a Soroksár NB II-es és a Kecskemét NB I-es gárdájában is. A kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes Varga Ádám eddig 17 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, emellett többször bizonyított a nemzetközi és mMagyar Kupa-mérkőzéseken is.