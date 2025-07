Mintegy 2 200 km-re található Budapesttől légvonalban Örményország fővárosa, Jereván, ahová a Fradi is megérkezett magyar idő szerint hétfőn kora este. Ezt már csak azért is érdemes külön kiemelni, mert itt két órával„ előrébb” jár az óra, mint odahaza, ezért lesz majd itt este 20.00 órás a keddi selejtező a magyar 18.00 órás kezdéssel szemben.

A Fradi Örményországban kezdi meg idei BL-szereplését

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi egy bibliai rivális ellen juthat tovább a BL-selejtezőben

A kicsivel kevesebb, mint hárommilliós Örményország egyébként egy kisebb területű állam, kevesebb, mint harmadakkora, mint Magyarország, ellenben olyan óriások ölelik körbe, mint Törökország vagy éppen Irán. Az összlakosság fényében talán meglepő lehet, hogy Jerevánt az agglomerációval együtt mintegy 1,1 millióan lakják, tehát ide koncentrálódik az ország népességének több, mint 36%-a.

A focira rátérve a nemzetközi labdarúgó adatbázis, a Transfermarkt szerint az FC Noah keretének piaci értéke nagyjából 12 millió euró

(a Fradié majdnem 52 millió), a legértékesebb játékosuk pedig most júliusban érkezett a csapathoz a japán védekező középpályás, Takuto Osima személyében (1,2 millió euró). Azonban elsősorban nem az ő nevét érdemes megjegyezni, hanem a tavalyi szezonban is kiválóan teljesítő Imran Oulad Omart, a holland támadó középpályás a mostani BL-selejtezőben két meccsen két gólt is szerzett.

Imran Oulad Omar, a Noah legveszélyesebb játékosa

Fotó: transfermarkt.com

Ha erről a klubról azt mondjuk, hogy nemrég alapították, akkor egyáltalán nem túlzunk, mert nyolc éve létezik még csak az FC Noah (a Fradit 1899-ben alapították). A klubot eredetileg 2017-ben hozták létre FC Artsakh néven, de 2019-ben átnevezték, miután Karen Abrahamyan megvásárolta és új alapokra helyezte az egyesület működését – ekkortól már FC Noah néven szerepelt az együttes.

Az angol nyelvet kedvelőknek ismerősen hangozhat a név, hiszen a bibliai Noé volt az új névadó, aki az özönvíz után a szentírás szerint az Ararát-hegységen talált menedéket.

A nyolcéves csapat első nagyobb sikerét már az arculatváltás után, a 2019/2020-as szezonban elérte, ekkor megnyerte az Örmény Kupát, amelyet összesen kétszer hódított el. Később ezenkívül még a hazájában Szuperkupa-győztesnek és bajnoknak is mondhatta magát, utóbbit éppen a legutóbbi, 2024/2025-ös szezonban nyerte meg.

Az előző idényben az örmény együttes a Konferencia-liga főtábláján is szerepelt, az alapszakaszban a későbbi győztes Chelsea-től 8-0-ra kapott ki,

végül mindössze 4 pontot gyűjtve esett ki a sorozatból.