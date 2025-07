A Fradi edzőjének most nem kell sakkoznia

A szerda esti mérkőzésen minden bizonnyal egy másik Fradit láthatunk majd, ugyanis az örmény Noah elleni visszavágón Robbie Keane kötetlenül játszathatja majd bármelyik játékosát, anélkül hogy sakkoznia kellene a kezdőcsapat összeállítását vagy a cseréket illetően. A Groupama Arénában sorra kerülő találkozón a döntetlen is elegendő a zöld-fehéreknek, hogy a BL-selejtező harmadik fordulójába jussanak, ez esetben az ősszel biztosan valamelyik európai kupasorozat főtábláján szerepelhetnek, legrosszabb esetben a Konferencia-ligában.

Robbie Keane csapata egygólos előnnyel várhatja a visszavágót

Fotó: Illyés Tibor/MTI

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Fradi edzőjét először arról kérdezték, mekkora előnyt jelent, hogy a Bajnokok Ligája-selejtezőben nem kell megfelelni a „magyar szabálynak” és azt küldhet pályára akit csak akar.

Ez nem egy kellemes helyzet, mert lesznek csalódott játékosok a nemzetközi mérkőzéseken és lesznek csalódottak az NB I-es meccseken is. Hétvégén ismét öt magyarral kell majd kiállnunk, így nem ideális a helyzet, mert nem lehet mindenkinek megfelelni. Ebbe a helyzetbe kerültem, próbálok hozzá alkalmazkodni, mást nem tehetek. A hétvégén azzal, hogy Varga Barnit lehoztam és Pesicset felküldtem a helyére, ezáltal egy újabb magyar játékost kellett pályára küldenem, így kettőt kellett cserélnem azért, hogy egy külföldi játékos a pályán lehessen. Úgy gondolom, hogy ez nevetséges”

– kezdte Robbie Keane, aki hangsúlyozta, hogy a nyáron igazolt új játékosokat még be kell építenie a csapatban és kell egy kis idő nekik, hogy megtanulják, mit vár tőlük.

Az ír szakember viccesen megjegyezte, hogy a visszavágón kevésbé szeles meccset vár.

Robbie Keane nevetségesnek tartja az NB I-ben bevezetett magyar szabályt

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

„Az ellenfél edzője is jól tudja, hogy ott kint mennyire szeles tud lenni az időjárás. Amikor beszéltem vele, mondta is, hogy emiatt sokszor reggel kell edzeniük. Jó csapat az ellenfelünk, voltak nagyon jó pillanataik az előző meccsen. Remélhetőleg holnap nem lesz szél, ami segíthet. Játékosként nagyon szerettem játszani esőben vagy akár hóban is, de a szelet ki nem állhattam. Magunkra fogunk koncentrálni. Az hogy vezetünk, nem jelent semmit. Nem szeretnék ráülni az eredményre, én nem az a fajta edző vagyok” – folytatta Robbie Keane, akitől megkérdezték, hogyan fogja pótolni az odavágón kiállított Ibrahima Cissét.

Vannak itt örmények is, nem szeretném őket beavatni semmibe. Holnap majd meglátják, hogyan fogunk felállni”

– mondta mosolyogva az ír szakember, aki végezetül kijelentette, hogy egyelőre nem gondolkodik a távolabbi célokon, csakis a szerdai mérkőzésre fókuszál.