Érdekesen nyilatkozott a Fradi BL-selejtezős ellenfelének edzője – videó

Egy hónappal ezelőtt nevezték ki vezetőedzőnek Sandro Perkovicsot az örmény együttes élére. A szakember a 2-1-re elveszített hazai Bajnokok Ligája-mérkőzést követően a sajtó megjelent képviselői előtt nyilatkozott a Fradi elleni meccsről és a július végi, budapesti visszavágóról is: "Szeretnék gratulálni Ferencvárosnak. Köszönöm minden szurkolónak, aki ma eljött és velünk volt, valamint gratulálok a labdarúgóimnak is. Véleményem szerint ez egy komoly mérkőzés volt, komoly szinten. Néhány epizódban nem volt szerencsénk a meccsen, és néhány szituációban jobb döntéseket is hozhattunk volna. Az eredmény 1:2, és véleményem szerint a következő fordulóban a továbbjutás kérdése még nyitott. Odamegyünk (Budapestre), és megpróbáljuk meglepni a vetélytársat."

Robbie Keane irányításával megkezdte nemzetközi kupaszereplését a Fradi

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi hazai pályán fejezi be a második kört

Július 30-án, szerda este a Groupama Arénában fejezi be a Fradi a párharcot az FC Noah ellen, és ha továbbjut a csapat a harmadik selejtezőkörbe (erre van a legtöbb esély), akkor a Rijeka-Ludogorec összecsapás győztese jöhet. A horvát és a bolgár rivális kedden este 0-0-ás döntetlent játszott az előbbi otthonában, így ott még teljesen nyitott a történet.

A horvát HNK Rijeka tradicionális, stabil horvát élcsapat, felfutóban lévő fiatalokkal, de jelentős múltbeli tapasztalattal, gazdag klubtörténettel, profi szervezettséggel. A bolgár Ludogorec az elmúlt évtized legdominánsabb bolgár klubja, rendkívüli nemzetközi rutinnal rendelkezik és kiváló légiósók alkotják a csapat magját.