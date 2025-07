Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, a Fradi 30 labdarúgóval kelt útra, és vasárnap már meg is érkezett az ausztriai Lienzbe, ahol július 6. és július 15. között készül a következő NB I-es idényre. Az edzőtáborban a regnáló bajnok médiacsapata Jonathan Levivel beszélgetett hosszabban. A svéd válogatott focista elmondta, hogy remekül érzi magát Ausztriában, minden körülmény adott ahhoz, hogy egy kiváló tábort zárjanak majd. Természetesen szóba került a hamarosan kezdődő Bajnokok Ligája-selejtező is, amely kapcsán a tapasztalt focista elárulta, mindenki szeretne a főtáblára kerülni és ezért mindent meg is tesznek majd.

A Fradi Ausztriában készül a szezonra

Fotó: Molnar Adam / Ferencvárosi Torna Club

Szóba került Robbie Keane vezetőedző is, akiről a futballista azt nyilatkozta: "Csak pozitívan tudok nyilatkozni a vezetőedzőnkről. Fantasztikus vele a közös munka.

Mindannyian felnézünk rá, hiszen játékosként nagyszerű karriert futott be, rengeteg mindent megtapasztalt, és most érdekes látni, hogy milyen profin dolgozik edzőként. Lenyűgözött, olyan dolgokat tanít nekünk, amelyekről még sohasem hallottam."

A Fradi csapatára két edzőmeccs is vár a táborban

Először július 9-én, szerdán 17 órától a cseh FC Trinity Zlínnel találkozik a Ferencváros a lienzi Dolomitenstadionban. Az FTC második ellenfele pedig a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC lesz július 15-én, kedden 11.30-tól az első meccs helyszínén.