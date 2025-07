A második félidőt is a Fradi kezdte jobban, gyorsan le akarta zárni a legfontosabb kérdéseket, az MTK-nak csak a védekezésre futotta az erejéből. Az 52. percben még jobban aggódhattak a hazai szurkolók, ugyanis Demjén megsérült, ám egy rövid ápolás után tudta folytatni a játékot.

A rövid szünet meg is zavarta az FTC-t, az 53. percben Molnár Rajmund lőtt 21 méterről hatalmas bombagólt a kapu bal oldalába (1-1).

Az egyenlítés után is maradt támadásban az MTK, de Kovács középre tartó lövését védte Dibusz. A 61. percben már megint Joseph veszélyeztetett, de a lövése centikkel a kapu mellé ment. Robbie Keane is érezte, hogy ennél több kell, be is küldte a pályára Keitát Maiga helyére.

A folytatásban ment előre becsülettel a Fradi, de az MTK jól tartotta magát, de igazán komoly gólhelyzet nem alakult ki ezekben a percekben. A 78. percben Dibusz és Cissé ütközött össze a tizenhatoson belül, de szerencsére nem lett belőle sérülés. Keane az utolsó bő tíz percre Pesicset, Nagyot és Szevikjant is pályára küldte még. A 80. percben a csereként beálló Nagy Barnabás azonnal nagy helyzetbe került, de öt méterről külsővel a bal kapufa mellé tekert.

A 85. percben Jurina, majd Molnár is gólt szerezhetett volna, teljesen szétszakadt már ekkor a pálya. A hajrára az MTK és a Fradi is cserélt, a 2007-es születésű, a Köbenhavn együttesétől érkező Németh Hunor és Gruber állt be. Pillanatokkal később Jurina lövését védte nagy bravúrral Dibusz, az utolsó percekben is nyitott volt a meccs.