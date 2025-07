A szerdai találkozót remekül kezdte a Fradi, miután a szerb Alekszandar Pesics már a 49. másodpercben megszerezte a vezetést a remekül eltalált lövéssel. Az első gólt követően a szurkolók azt hihették, hogy gálaelőadás lesz a Groupama Arénában, azonban az örmény Noah belerondított ebbe a forgatókönyvbe.

A magyar válogatott Varga Barnabás lőtte a Fradi negyedik gólját

Fotó: Mirkó István

A vendégcsapat a már a hetedik percben egyenlíteni tudott, majd a 12. percben Tóth Alex remek beadása után a francia Lenny Joseph egy gyönyörű fejessel ismét előnyhöz juttatta a Fradit, azonban a 22. percben a brazil Matheus Aiás révén másodszor is egyenlített a Noah. A fordulás után is hasonló volt a mérkőzés képe. Az 50. percben Joseph kiharcolt egy büntetőt a Fradinak, amit a félidőben beállt Kristoffer Zachariassen gólra váltott, de jó pár kimaradt Fradi-ziccert követően a horvát Alen Grgić a 71. percben egyenlített egy fejesgóllal. Szerencsére a Noah nem tudott lendületbe jönni, mert három percre rá Varga Barnabás egy gyönyörű góllal negyedszer is előnyhöz juttatta a Fradit, ez pedig már elég volt a győzelemhez.

​A Fradi-játékosok a Bajnokok Ligájára koncentrálnak

A Ferencváros tehát sikerrel vette a Bajnokok Ligája második selejtezőkörét, ezzel pedig eldőlt, hogy sorozatban hetedszer lesz ott valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A szerdai győzelemmel a Konferencia-ligában való indulása már biztosított a Fradinak, a csapat játékosai azonban csakis a Bajnokok Ligája-szereplésre fókuszálnak.

Fájó, hogy három gólt is kaptunk a mérkőzésen. Védőként nyilván nem vagyok boldog, ki kell majd elemeznünk a hibákat. De annak azért örülök, hogy sikerült négy gólt lőnünk és nyerni tudtunk. A Konferencia-liga kiharcolása csak az első lépés volt, de én úgy vagyok vele és szerintem a többiek is, hogy csináljuk meg a következőt, legyen biztos az Európa-liga-szereplés is, az álma pedig mindenkinek az, hogy a Bajnokok Ligája meglegyen”

– mondta az Origónak Szalai Gábor, a Ferencváros magyar válogatott játékosa.

Szalai Gábornak is a BL-szereplés az álma

Fotó: Polyák Attila

„Most csak a győzelem számít, az ellenféllel még nem foglalkoztunk. Abban viszont biztos vagyok, hogy az edzői stáb már előre gondolkodott, és foglalkoztak már a lehetséges opciókkal. Most még amúgy is vár ránk egy Kazincbarcika elleni meccs szombaton, a Ludogoreccel majd csak utána kezdünk foglalkozni” – folytatta a vegyeszónában a 25 éves védő, aki a csapatvédekezéssel nem elégedett, de annak örül, hogy a támadójáték rendben volt.

Furcsa meccs volt, mert rúgtunk egy gólt, aztán rá öt percre kaptunk egyet. Igazi ki-ki mérkőzés volt. Az eredmény viszont mutatja, hogy jobban oda kell figyelnünk hátul. Minden kapott gól egy csapatrész hibájával kezdődik. Az átmenetekben az hiányzott, hogy többet faultoljunk, miután ez nem sikerült, többször kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk hátul”

– tette hozzá Szalai Gábor.