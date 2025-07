„Amiért jöttünk, elértük” – a Fradi fél lábbal Európában van, de a cél a Bajnokok Ligája

A Ferencváros az örmény FC Noah együttese ellen kezdte meg európai kupaszereplését a 2025/2026-os szezonban. A Fradi a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában kapcsolódott be a sorozatba, a párharcot pedig idegenben kezdte. Az ellenfél ugyan egy öngóllal vezetést szerzett, ám a magyar bajnok fordítani tudott, előnyét pedig emberhátrányban is meg tudta őrizni. Az FTC játékosai közül is elégedett volt mindenki a mérkőzéssel, amelyet követően a Fradi fél lábbal már az európai kupaporondon érezheti magát.

A Fradi számára azért is volt kiemelten fontos a szezon első tétmeccse, mert amelyik csapat ebből a párharcból továbbjut, az már legrosszabb esetben is biztosítja részvételét a Konferencia-liga alapszakaszában. A magyar bajnok ezzel a sikerrel ehhez nagyon közel került, de ez csak a minimális cél, ugyanis a klub a Bajnokok Ligájában szeretne minél messzebbre jutni. A Fradi remek győzelemmel kezdte a szezont

Fotó: fradi.hu Fontos győzelmet aratott a Fradi az örmény bajnok ellen Robbie Keane a meccs előtti sajtótájékoztatón leszögezte, nem óhajt foglalkozni az időjárási körülményekkel, mert azok mindkét csapat számára egyformák. A 3100 férőhelyes Abovyan Városi Stadionban telt ház fogadta a két együttest, a rekkenő hőség mellett pedig kifejezetten szeles volt az idő, ami még jót is tett, mert így elviselhetőbbé vált a meleg. A meccset jobban kezdte a Fradi, Varga Barnabás fejese után a labda a kapufán csattant, mégis a Noah szerzett vezetést Stefan Gartenmann peches öngóljával. A magyar bajnok azonban még a szünet előtt fordítani tudott az egyik új igazolás, az ír Callum O'Dowda révén, majd a Puskás Akadémiától szerződtetett Jonathan Levi remek szabadrúgását Varga csodásan fejelte a léc alá a második játékrész elején. A hajrában ugyan Ibrahima Cissé kiállítása miatt adódott még némi izgalom, de a Ferencváros megőrizte 2-1-es előnyét, így nagyon kedvező helyzetből várhatja a budapesti visszavágót. A Fradi a kétórás időeltolódás és a nem éppen ideális körülmények ellenére meg tudta nyerni a szezon első meccsét, ezzel pedig nagy lépést tett afelé, hogy zsinórban hetedszer is ott legyen az európai kupaporondon. Jonathan Levi gólpasszt adott, a Fradi győzelemmel kezdte a szezont

Fotó: fradi.hu A lelátóról figyelve a meccset úgy tűnt, hogy a kezdőcsapatba bekerült új igazolások, az ír Callum O'Dowda, a Pakstól igazolt Ötvös Bence, valamint a Puskás Akadémiától érkezett svéd Jonathan Levi is remekül illeszkedtek be, mindannyian jó teljesítményt nyújtottak. Varga Barnabás továbbra is gólveszélyesnek bizonyul, ezúttal az ő találata döntött, és ahhoz is nagyon kevés kellett, hogy két góllal zárja a meccset. A Noah szurkolói már két órával a kezdés előtt fantasztikus hangulatot teremtettek és végig lelkesen buzdították kedvenceiket, de kétségünk se legyen afelől, hogy a Groupama Arénában a Fradi-szurkolók majd őket is felülmúlják.

A Noah-szurkolók már két órával a meccs előtt látványos fogadtatásban részesítették csapatukat

Fotó: Klár Bence – Origo A Fradi elsődleges célja: a BL-főtábla A meccs után a győztes gólt szerző Varga Barnabás ekképpen értékelt az Origo Sportnak: „Nem éreztem annyira keménynek az ellenfelet, a körülmények kicsit megnehezítették a dolgot, nagy szél volt, de azt gondolom, hogy a legfontosabb most az volt, hogy sikerrel vegyük ezt az első akadályt. Még csak a szezon első tétmeccsén vagyunk túl, külön pluszt jelent, hogy gólt tudtam szerezni, ez egy csatár önbizalmának mindig jót tesz. A visszavágóra azért oda kell figyelni, de fontos, hogy előnnyel tudunk hazautazni” – értékelte a Noah elleni találkozót a Fradi magyar válogatott csatára, aki a következő körbe jutást még nem akarja készpénznek venni. „Ilyet azért én még nem mondanék, hogy fél lábbal már a következő körben vagyunk, természetesen fel kell készülni száz százalékosan a jövő heti mérkőzésre, semmire sincsen garancia, nem szabad félvállról venni egy meccset sem” – tette hozzá Varga, aki a Fradi elsődleges céljáról is beszélt. Sportemberek vagyunk, a legnagyobb célokat tűzzük ki magunk elé, természetesen a BL-alapszakaszba jutást. Ehhez nyilván kell némi szerencse is, de ha a csapat jól teljesít a szezon első részében, akkor ez összejöhet. A legvégső célok mindenképpen valamelyik kupasorozat csoportkörét jelentik” – árulta el a Fradi támadója, majd a bajnoki címvédésről is szót ejtett röviden. „A bajnoki cím a szezon legfontosabb céljai között egyértelműen ott van, de azt még nehéz most megmondani, hogy a Paks és a Puskás Akadémia lesznek-e majd a legnagyobb ellenfelek” – zárta gondolatait a zöld-fehérek klasszisa. Varga Barnabás fejes góljával fordított a Fradi Örményországban

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu A Fradi 19 éves tehetsége, Tóth Alex szerint fontos meccset nyertek, de még nem dőlhetnek hátra. „A külső körülmények nem könnyítették meg a helyzetünket, de ez mindkét csapatra vonatkozott, úgyhogy nem lehet kifogásként tekinteni rá. Amiért jöttünk, azt szerintem elértük, nyertünk, így előnyből várhatjuk a visszavágót, és kíváncsian várjuk, hogy az a mérkőzés hazai környezetben mit hoz majd” – értékelte a győzelmet az Origo Sportnak és tekintett a közeljövőbe a Fradi tehetsége. Csak egygólos előnyünk van, ezért a következő meccsen is szoros küzdelem várható. A kiállítás befolyásolta a játékot, főleg, hogy a meccs vége felé történt, amikor már mindenki fáradtabb volt. Ilyenkor azért fel tud borulni a pálya, de úgy gondolom, stabilan tudtunk védekezni, nagy helyzetet az ellenfél nem tudott kialakítani. Jól megugrotta ezt az akadályt a csapat” – tette hozzá Tóth Alex, aki elmondta, milyen céljai vannak a szezonra nézve mind a csapattal, mind pedig egyénileg. A Bajnokok Ligájában a főtáblára szeretnénk kerülni, a bajnoki cím minden évben elvárás, ugyanígy a Magyar Kupa-szereplés is. Ahogy a klubomban, úgy válogatott szinten szeretnék stabil helyet kivívni magamnak a keretben, és egy sikeres vb-selejtezős szereplést produkálni világbajnoki részvétellel” – szögezte le a magyar válogatott középpályás.

Tóth Alex szerint a BL-főtáblára kerülés a Fradi fő célja

