Ám akadt olyan fotója is, amelyen például a Fradi edzője, Robbie Keane mellett pózol együtt, ami a brit sajtó szerint arra utalhat, hogy tanácsokat is kaphatott a rutinos ír támadótól. Az FTC szurkolói biztosan örülnének, ha esetleg az angol válogatott sztár a magyar csapathoz igazolna, de valljuk be, erre nem sok esély van.