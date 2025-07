A Bundesliga előző idénye nem sikerült túl fényesen az RB Leipzig számára, ugyanis a Bajnokok Ligájában már az alapszakaszban elhasalt, a Német Kupában elődöntőig jutott, a bajnokságban viszont csupán a hetedik helyen zárt, így lemaradt a nemzetközi kupaindulásról. A lipcsei klub háza táján emiatt jelentős változások várhatók, amelyek Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is érinthetik, ugyanis többek között a két magyar futballista jövője sem biztos.

Gulácsi Péterék a jóga segítségével kerülnék el a sérüléseket

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Jógaoktatót kaptak Gulácsiék

A keret mellett az elmúlt napokban az edzői stábban is történtek változások, ugyanis a csapat hétfői edzésén nem csupán Jürgen Klopp, a Red Bull futballfejlesztési igazgatója vett részt, hanem egy profi jógaoktató, Julia C. Woellner is, aki nem rég állandó megbízást kapott a német klubtól, mint teljesítménymenedzser.

A BILD úgy tudja, hogy Woellner többek között jógaórákat fog tartani az első csapat játékosainak, erre a célra pedig az edzőközpont egy részét is átalakították már, ugyanis az egyik biliárdasztallal felszerelt társalgóból jógatermet csináltak. Gulácsiék új trénere nem először fog tevékenykedni a profi labdarúgásban, ugyanis legutóbb a német másodosztályú Schalke 04 csapatánál töltött be hasonló szerepet, ahol a játékosok testi és lelki egészségét segítette, valamint a problémák és a bizonytalanság kezeléséhez a gondolkodásmódjukat is fejlesztette.

Az ötletet egyébként Marcel Schäfer sportigazgató találta ki, ugyanis szerinte a speciális gyakorlatokkal megelőzhetőek a sérülések, amik jelentősen hátráltatták a csapatot a 2024/25-ös szezonban.

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata majd augusztus 22-én kezdi meg a német labdarúgó bajnokságot, amikor is a címvédő Bayern München vendége lesz.

