Nincs mit szépíteni rajta, Hannah Hampton kancsal, szemei az ellenkező irányba néznek. Nem csupán - ma is jól látható - esztétikai problémáról van szó, amelyet a gyerekek többsége kinő, hanem arról, hogy más irányba néz a két szemével, ráadásul térbeli látása is rossz. Ezek után nehéz elképzelni, mit és hogyan lát a 24 éves kapus, akit háromszor is megműtöttek kisgyerekként, de véglegesen nem tudták a betegségétől megszabadítani. Nem sikerült korrigálni a két szeme közötti eltérést, sőt, amikor 12 évesen újabb vizsgálatoknak vetették alá, kiderült: mélységérzékelési hibát diagnosztizáltak nála. Azaz nem tudta jól felmérni a teret és a távolságot. Orvosai egyértelműen azt tanácsolták, felejtse el a labdarúgást, azt pedig végképp, hogy kapus legyen.

Hannah Hampton lett az angolok hőse

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Hannah Hampton gyakran összetörte magát

Ehhez képest folytatta, pedig annyira rosszul látott, hogy gyakran a labda mellé nyúlt, és sokszor meg is sérült a balul sikerült védési kísérletek közben. Az orr- és ujjtörések sem tántorították el, kidolgozott egy sajátos, nyújtott kezű technikát. Hannah Hampton egyik szeme rövid-, a másik távollátó, ezért kontaktlencsét visel, ami egy Tottenham elleni meccsen elmozdult, és majdnem kiesett, homályosan foltokat látott. Nagy álma 2022 őszén vált valóra, bemutatkozott az angol felnőtt válogatottban, majd lassan Mary Earps riválisává vált. A legenda tavaszi visszavonulásával hivatalosan is átvette a stafétabotot. Az Európa-bajnokságon a negyeddöntőben két svéd, a döntőben két spanyol tizenegyest hárított, többek között a kétszeres aranylabdás Aitana Bonmatiét.

„Ez egy csodálatos pillanat, és azt hiszem, egy darabig nem fogok tudni megbirkózni vele. Sok mindennel kellett megküzdenem a torna előtt, és sok mindenben segített a csapat, hogy túljussak rajta. Akadt néhány igazán szörnyű pillanat. Az, hogy most itt állhatok kétszeres Eb-győztesként, hihetetlen pillanat" - nyilatkozta a döntő után.

Hétköznapi gondok

Bár a pályán sikerült megbirkóznia a látás problémával, Hannah Hamptonnak a mindennapi életben továbbra is vannak nehézségei.