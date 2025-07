Súlyos sérülést szenvedett a 95-szörös magyar válogatott Juhász Roland. Az MTK, a Fehérvár és az Anderlecht egykori kiválósága a BLSZ I. osztályban szereplő Unione FC edzőmérkőzésén lépett pályára, amikor összerúgott saját csapattársával, és bizony ő húzta a rövidebbet.

Juhász Roland (23) nagyon bízik benne, hogy még visszatérhet a pályára

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Juhász Roland egy ideig nem lép pályára

„A Balaton mellett voltunk, de mert kupamérkőzés vár a csapatunkra, úgy döntöttem, eljövök erre a szombat délelőtti mérkőzésre. Fontos nekem ez a csapat, jól érzem magam, sok régi baráttal játszhatok együtt. Például Szabó Tiborral, aki annak idején a Debrecen, a DVTK, a Honvéd és a Fradi játékosa is volt: ő adta be a szögletet, én mentem a rövid sarok felé. A labda felpörgött, és dropból, pattanás után vissza akartam tenni Tibinek, adja be újra, de amint beleértem a labdába, egy csapattársam megpróbálta kapura rúgni – de sajnos a lábamat találta el. Hallottam a reccsenést, és láttam, hogy nagyon furcsa szögben áll a lábam” – mondta Juhász a Nemzeti Sportnak.

A focistát az Uzsoki utcai kórházban megműtötték, a lábát csavarokkal rögzítették. Vasárnap már óvatosan elkezdhette mozgatni, hétfőn pedig haza is térhet, ahol folytatódhat a rehabilitációja.

„Azt nem tudom, ezzel véget ér-e a labdarúgó-karrierem az amatőrök világában, viszont azt is nagyon bánom, hogy sokáig nem padelezhetek: több korábbi csapattársammal, egykori futballistákkal játszunk rendszeresen, azt mindenképp folytatni szeretném” – tette még hozzá.

