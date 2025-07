Nemzetközi sajtóhírek szerint a klub-vb első elődöntőjére szóló belépők ára eredetileg akár 474 dollár (173 ezer forint) is lehetett, ehhez képest jelenleg már alig több mint 13 dollárért (4750 forint) hozzá lehet jutni egy jegyhez.

A Palmeiras után egy másik brazil csapattal is összemérheti az erejét a Chelsea a klub-vb-n - nem túl sok néző előtt

Fotó: MOSTAFA BASSIM / ANADOLU

Az amerikai The Athletic kiemelte, hogy egy jegy így olcsóbb, mint a stadionban kapható sör (14 dollár, 5100 forint) vagy étel (15 dollár, 5500 forint).

Már a klub-vb negyeddöntőinél is akcióztak

Hasonló árcsökkentésre már a negyeddöntők előtt is sor került. A Fluminense – al-Hilal összecsapásra Orlandóban, illetve a Chelsea – Palmeiras mérkőzésre Philadelphiában már 11,15 dolláros (4100 forint) jeggyel is be lehetett jutni. Ezek az összegek egy hamburger árával vetekednek egy amerikai stadionban.

A helyi sportgazdasági elemzések szerint a nézőszámok elmaradása mögött részben az Egyesült Államok sajátos sportpiaca áll: a labdarúgóklubok közül nem mindegyik rendelkezik itt akkora rajongói bázissal, mint Európában vagy Dél-Amerikában.

Ráadásul sok szurkolót elriasztott a FIFA által eredetileg megszabott, helyi viszonylatban is magas árpolitika.

A Real-PSG jegyárai nem csökkentek

A másik elődöntőre viszont – amelyben a Real Madrid és a Paris Saint-Germain találkozik – nem csökkentette az árakat a FIFA. Erre a meccsre a jegyek továbbra is közel 200 dollárról (73 ezer forint) indulnak.

A brit Guardian szerint a madridi sztárcsapat iránt kezdettől fogva nagy a szurkolói érdeklődés: a Real eddigi öt mérkőzése legalább 60 ezer nézőt vonzott meccsenként, és a hírek szerint a BL-győztes PSG ellen is telt ház várható.

Az ESPN szerint a klubvilágbajnokság kísérleti jelleggel zajlik, és több klub szurkolótáborának még nincs annyira helyi bázisa, mint a nagyobb európai tornák esetében. Emellett a nyári időpont is ütközik más amerikai sportligákkal és fesztiválokkal, ami szintén csökkenti a keresletet.

A drasztikus leárazás így a FIFA számára is tanulság: a jövőben rugalmasabb árképzésre lehet szükség a piaci viszonyokhoz igazodva, főként a kevésbé „globális” klubok esetében.