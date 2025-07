A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain csapatára a Konferencia-liga-győztes Chelsea várt a klubvilágbajnokság döntőjében. A New Jersey-ben, azon belül is East Rutherfordban található Medowlands (szponzornevén MetLife) Stadionban rendezett finálét látványos ünnepség nyitotta meg, Robbie Williams and Laura Pausini voltak a sztárfellépők.

Robbie Williams és Laura Pausini látványos show-ja vezette fel a klubvilágbajnokság döntőjét

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Sokkolta a Chelsea a PSG-t a klubvilágbajnokság döntőjében

Meglepte a Chelsea az előzetesen esélyesebbnek tartott PSG-t, a londoniak egymás után vezették a támadásokat és a 8. percben kis híján vezetést szereztek, ám Cole Palmer lövése ha kevéssel is, de elkerülte Gianluigi Donnarumma kapuját. Idővel aztán magához ragadta a kezdeményezést Luis Enrique együttese, Marc Cucurella viszont a lehető legjobb ütemben kapcsolta le Asraf Hakimi átadását.

A 22. percben vezetést szereztek az angolok, Malo Gusto lépett ki a jobb szélen, majd Palmerhez passzolt, aki 16 méterről precízen lőtte ki a jobb alsó sarkot.

A 30. percben megint a Chelsea legnagyobb sztárja villant, a francia védők passzra számítottak, ám az angol válogatott klasszis végül ismét tökéletes lövést küldött ballal a jobb alsóba.

Cole Palmer két góljával sokkolta a Chelsea a PSG-t

Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 43. percben újabb hatalmas pofont kapott a PSG, Palmer csodás ütemben ugratta ki Joao Pedrót, aki rendkívül parádés mozdulattal emelte át a labdát Donnarumma fölött.

A második félidőt jelentős fölényben kezdte a háromgólos hátrányban lévő BL-címvédő, amely közel állt a szépítéshez, ám Ousmane Dembélé lövését óriási bravúrral védte Robert Sanchez kapus az 52. percben.

A 68. percben a csereként beállt Liam Delap szerezhetett volna újabb gólt az angoloknak, de hatalmas lövését gyönyörű mozdulattal ütötte szögletre Donnarumma.

A korábbi Fradi-edző fia a 80. percben is betalálhatott volna, ám a PSG olasz kapusa ezúttal is megnyerte kettejük párbaját.

Gianluigi Donnarumma három gólt kapott, de így is csodás bravúrokat mutatott be

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A túloldalon Sanchez is ihletett formában védett, a spanyol kapusnak köszönhetően a PSG támadói továbbra is gólképtelenek voltak a döntőben.

A 85. percben Joao Neves meghúzta Cucurella haját, a játékvezető a VAR-monitoron visszanézte a jelenetet, majd azonnali piros lappal kiállította a portugál középpályást.

A hajrára emberhátrányba kerülő franciáknak így már semmi esélyük sem maradt, az angolok 3-0-ra nyerték a döntőt, és abszolút megérdemelten arattak végső győzelmet a klubvilágbajnokságon.