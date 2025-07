Magyar idő szerint vasárnap este 21 órai kezdettel kerül sor az első 32 csapatos klubvilágbajnokság döntőjére. A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain és a Chelsea az East Rutherfodban található Meadowlands Stadionban lép pályára az iráni Faghani játékvezető irányítása mellett.

Az East Rutherford-i monstrumban rendezik a klubvilágbajnokság döntőjét

Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A klubvilágbajnokság döntőjét a New Jersey-ben, azon belül is East Rutherfordban található Medowlands (szponzornevén MetLife) Stadionban rendezik, ahol a New York Giants és a New York Jets NFL-csapatok játsszák a hazai meccseiket.

A klubvilágbajnokság legjobb fotója

A marketingosztály pedig lecsapta a helyszín, azaz New York által nagyon magasra dobott labdát, és elkészítette a döntő beharangozójaként a klub-vb legjobb fotóját. Amelyen Chelsea-játékosa, Cole Palmer és a PSG sztárja, Ousmane Dembélé ül a legendás acél oszlopon, melyen egykor 11 munkás fogyasztotta az ebédjét.

Lunch atop a Skyscraper with Cole Palmer, Ousmane Dembélé and the Club World Cup trophy 🏙️ pic.twitter.com/QYgRza83pI — B/R Football (@brfootball) July 12, 2025

A játékosok az eredeti kép szereplőivel ellentétben természetesen nem 260 méter magasban ücsörögnek, hanem teljese biztonságban vannak. Ugyanakkor az eredeti helyszínen, a Rockefeller Centerben, hiszen a Top of the Rock kilátóban bárki elkészítheti a maga ideglelős fotóját.

Az eredeti képet egyébként 1932. szeptember 20-án lőtte egy fotós a Rockefeller Center építése közben. A kép készítőjének kiléte viszont a mai napig rejtély.

Kapcsolódó cikkek: