A spanyol sztárcsapatban a kezdőben kapott helyet a két nyári érkező, a Kerkez Milostól is megváló AFC Bournemouth csapatától megszerzett dán balhátvéd, Dean Huijsen, valamint a Liverpoolból elcsábított Trent Alexander-Arnold is. A középcsatár posztján pedig ezúttal is a Real Madrid B csapatából felhozott 21 éves Gonzalo García kapott lehetőséget, ahogy a klubvilágbajnokság eddigi valamennyi Real-meccsén.

Gonzalo García már három gólnál jár a klubvilágbajnokságon

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Negyeddöntős a Real Madrid a klubvilágbajnokságon

A spanyol sztárcsapat tulajdonképpen kezdettől fogva végig nagy fölényben játszott, de a szenzációs napot kifogó, és a meccs legjobbjának bizonyuló, végül 10 védéssel záró Juventus kapusán, Michele Di Gregorión nem tudtak kifogni. Legalábbis egészen az 54. percig, amikor Alexander-Arnold beadása után Gonzalo García léc alá tartó fejesét már az olasz kapus sem háríthatta. Ez volt a 21 éves csatár harmadik gólja a tornán.

A a negyeddöntőben a Real a magyar idő szerint szerda hajnali Borussia Dortmund–Monterrey meccs győztesével találkozik.

