Az angol másodosztályú Championshipben szereplő Swansea City is bejelentkezett a 23 éves magyar középpályásért, Kosznovszky Márkért – számolt be róla a WalesOnline. Az egykor a Parmát is megjárt játékos iránt több brit klub is komolyan érdeklődik.

A korábbi magyar 21-es válogatott Kosznovszkyért a kétszeres FA-kupagyőztes Portsmouth már tett is egy 500 ezer font körüli ajánlatot, de az MTK ennél nagyobb összegért válna csak meg tőle - szúrta ki az nso.hu. Az MTK-s Kosznovszky már topligás tapasztalattal is rendelkezik, hiszen 2021-ben bemutatkozott Parmában

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség A Championshipből a Sheffield United is érdeklődik iránta, így komoly verseny alakult ki a középpályásért, aki a 2024-2025-ös NB I-es idényben 25 bajnoki mérkőzésen 3 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott. Kosznovszky több poszton is bevethető Kosznovszky sokoldalúságával is felhívta magára a figyelmet, a walesi portál emlékeztet, hogy hatos, nyolcas és tízes poszton is bevethető. A Swansea ugyan a napokban már leigazolta a 24 éves északír Ethan Galbraitht 1,6 millió fontért, de ettől függetlenül nem zárható ki, hogy újabb középpályást is szerződtetnek a walesiek. Kosznovszky Márk az MTK akadémiáján kezdte pályafutását. 2019-ben az olasz Parma utánpótláscsapatához igazolt, ahol később a felnőtt csapatban is bemutatkozott a Serie A-ban. 2021 nyarán visszatért Magyarországra, a kék-fehérek néhányszor kölcsönadták, ma viszont már az MTK Budapest kulcsemberének számít. Még több cikk

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!