Egészen elképesztő, hogy egy 18. születésnapját ünneplő sportoló már annyi mindent elérjen, hogy azt kis túlzással akár karriernek is lehet nevezni. Lamine Yamal képes volt erre a bravúrra, ahogy arra is, hogy akkora születésnapi bulit csapjon, hogy az ügyben már a spanyol kormány is vizsgálat lefolytatásáról beszéljen. A kalapemelésre méltó muri kapcsán érdemes végigszaladni Yamal eredményekben igencsak gazdag eddigi pályafutásán.

Lamine Yamal 17 évesen már stabil tagja volt az Eb-győztes spanyol válogatottnak

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Lamine Yamal berobbant

A holland mellett talán a spanyol bajnokság az a topligák közül, ahol a legkevésbé ijednek meg attól, ha egy tinédzsert a mélyvízbe kell dobni. És ez még az olyan sztárcsapatokra is igaz, mint az FC Barcelona. Sőt, rájuk igaz csak igazán! Az Egyenlítői Guinea-i anyától és marokkói apától származó Lamine természetesen a híres La Masia Akadémián kapta az alapképzést.

A világ még – a mára nagyjából elfelejtett – Ansu Fati nevét tanulgatta, amikor Xavi Hernandez vezetőedző (és klublegenda) 2023. április 22-én az Atlético Madrid elleni rangadón a keretbe jelölte az akkor mindössze 15 éves és 283 napos szélsőt. Yamal végül nem lépett pályára a találkozón, de már a keretbe kerüléssel történelmet írt, ugyanis ilyen fiatal játékost soha neveztek még bajnokira a katalánok. A tinisztár debütálására végül nem kellett sokat várni, még áprilisban bemutatkozott, Xavi a Real Betis elleni meccsen, négygólos vezetésnél küldte be a 83. percben. Yamal szűk tíz perc alatt elkápráztatta a szurkolókat, ördöngös cselekkel bolondította a védőket, valamint a gólhoz és gólpasszhoz is rendkívül közel állt.

Az ifjú tehetség így is rekordot döntött, 15 évesen és 290 naposan a legfiatalabb játékos lett, aki a Barcelona színeiben pályára lépett a spanyol bajnokságban,

a La Liga történetében pedig az ötödik legfiatalabb debütáns lett.

A rekordvonaton nincsen fék

Yamal a Betis elleni meccsnek köszönhetően még 16. születénapja előtt spanyol bajnoknak mondhatta magát, a következő idényben pedig igazi világsztár lett.

Ousmane Dembélé PSG-be igazolása révén a brazil Raphinha mellett nem volt használható szélső a keretben. Xavinak így Yamalhoz kellett nyúlnia, a fiatal tehetség pedig alaposan meg is hálálta a bizalmat. A Barca tinisztárja egymás után döntögette a rekordokat, 5 bajnoki után már a spanyol válogatottba is meghívót kapott.

Yamal 2023. szeptember 8-án a Georgia ellen 7-1-re megnyert Eb-selejtezőn 16 évesen és 57 naposan mutatkozott be a nemzeti együttesben,

és azonnal a válogatott történetének legfiatalabb debütáló játékosa és gólszerzője lett.