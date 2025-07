Egészen elképesztő az az őrület, ami Lamine Yamal körül zajlik. Most már nem is kérdés, hogy a tinédzser csatár a Barcelona legnagyobb sztárja. A Lamine Yamal titokzatos meze körüli felhajtás is ezt bizonyítja.

Az FC Barcelona 18 éves sztárcsatára az idény végére igazi szupersztárrá nőtte ki magát. Lamine Yamal a Bajnokok Ligája elődöntőjében és a Nemzetek Ligája nyolcas döntőjében is parádézott, amivel valóságos őrületet indított el. Ezt pedig ügyesen lovagolták meg a Barcelona marketingesei, akik a Yamal új mezszáma körüli titkolózással valósággal bankot robbantottak. Lamine Yamal minden fronton megállíthatatlan

Fotó: JOSEP LAGO / AFP Lamine Yamal újabb rekordja Hírek szerint Yamal már ott tart, hogy a következő idényben ő viselheti Lionel Messi 10-es mezét. A hírt hivatalosan még nem erősítette meg a katalán klub, a szurkolók azonban már teljes lázban égnek. A klub egyelőre csak egy misztikus, 1? számmal ellátott mezt tett fel Yamal nevére az online shopba, a szurkolók azonban piranhák módjára csaptak le a 135 eurós (kb. 53 800 Ft) 10-es számmal ellátott trikóra. Egy nap alatt annyi fogyott belőle, mint korábban még soha egyetlen Barca-mezből sem! Kapcsolódó cikkek:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!