Alisha Lehmann nevét talán még azok is hallották már, akik nem követik a női labdarúgást. A Juventus svájci szépségének azonban most új kihívója akadt a világ legszexibb focistája címre, ráadásul a következő szezonban akár már a pályán is összecsaphatnak egymással.

Alice Söndergaard idén nyáron végleg az olasz Genoa csapatához igazolt, miután az előző idényt a Sampdoriánál töltötte kölcsönben. rögtön reflektorfénybe került – igaz, nem első sorban a futballtudása miatt, sokkal inkább azért, mert máris a svájci Alisha Lehmannhoz kezdték hasonlítani, aki köztudottan a világ legszexibb futballistája. Alice Söndergaard bejelentkezett a világ legszexibb focistanője címért

Fotó: Instagram/alicesondergaard Már nem Alisha Lehmann a világ legszexibb futballistája? A Genoa, amely előző szezonban története során először jutott fel a női olasz labdarúgó bajnokságba, nagyot húzott Söndergaard leigazolásával, ugyanis a játékos nagy tehetségnek tartják, amit jól mutat, hogy már mindössze 15 évesen behívták a svéd válogatottba. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Genoa Cfc Women (@genoacfcwomen) által megosztott bejegyzés Söndergaard korábban a Serie B-ben szereplő Verona csapatában játszott, ahol nem is maradt adós a gólokkal. Az olasz csapat azonban marketing szempontból sem járt rosszul az igazolással, ugyanis a 22 éves futballistát már most Alisha Lehmannal nagy riválisának tartják, legalábbis ami a világ legszexibb focistanője címet illeti. Tekintve, hogy a két játékos már ugyanabban a bajnokságban játszik, könnyen lehet a Juventus és a Genoa november 16-i mérkőzéseit az eddiginél is többen fogják nézni. Hivatalosa is ő a világ legszebb focistája” – írta egy szurkoló az Instagramon. „Mindig is Genova szurkolója voltam” – jegyezte meg egy másik. Íme, Alice Söndergaard legdögösebb képei:

