A svájci Alisha Lehmann számára sokáig nem volt egy sikertörténet a hazai rendezésű Európa-bajnokság, hiszen az első két csoportmeccsen nem kapott lehetőséget. A nyitómérkőzésen Norvégiától 2-1-re kikaptak a svájciak, majd 2-0-ra legyőzték Izlandot, aztán következett a zárómeccs Finnország ellen.

Megérte Lehmannt az utolsó percekben pályára küldeni

Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Lehmannék tudták, hogy már egy döntetlen is továbbjutást érhet számukra, csakhogy a 79. percben a finnek egy vitatott, egyben bizarr szabálytalanság után büntetőhöz jutottak, amelyet Natalia Kuikka értékesített.

Lehmann beállt, Svájc gólt lőtt és továbbjutott

Ebben a kritikus időszakban, a 82. percben állt be csereként Alisha Lehmann, akinek a frissessége és lendülete új energiát adott a svájci támadásoknak, ez pedig végül meghozta a gyümölcsét.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A hazai közönség által buzdított Svájc ugyanis a 92. percben Riola Xhemaili közeli góljával egyenlítettek, úgy, hogy a támadásból Lehmann is kivette a részét.

Ez volt a svájci női válogatott történetének első csoportkörös továbbjutása az Európa-bajnokságok történetében, Lehmann pedig bizonyított, így a rajongói reménykedhetnek, hogy a folytatásban is lehetőséget kap majd a kapitánytól.

A mérkőzés után Lehmann így nyilatkozott: „Mindig készen állok segíteni a csapatnak. Tudom, hogy többet tudok mutatni, és most lesz lehetőségem. Nagyon örülök, hogy be tudtam segíteni, és remélem, a következő meccseken is számít rám az edző.”

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A csoport másik mérkőzésén a norvégok 4-3-ra győztek Izland ellen.