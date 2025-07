A 21 éves Horváth Rajmund a szombathelyi Illés Akadémia korosztályos csapataiban nevelkedett, majd 2021 februárjában, a Haladás színeiben, éppen a Vasas elleni mutatkozott be az NB II-ben. Érdekesség, hogy a szombathelyi születésű játékosnak fél évvel később volt egy óriási balhéja pont egy Vasas elleni meccsen. A 2021 novemberében lejátszott meccsen a korábbi válogatott Pátkai Máté előbb lerántotta Horváth Rajmundot, majd szándékosan leköpte a földön fekvő játékost.

Pátkai Máté korábban leköpte Molnár Rajmundot egy Vasas-Haladás meccsen

Fotó: M4Sport

​A Vasas új igazolását korábban leköpte egy Vasas-játékos

Szerencsére a Pátkaival történt incidens nem hagyott mély nyomot a fiatal szélsőben, aki örömmel igazolt a Vasas csapatához.

„Nagyon örültem Nagy Miklós megkeresésének és annak is, hogy a Vasashoz kerültem, ez mindenképpen előrelépés a karrieremben. Ugyanaz a célom, mint a klubnak is: felkerülni és megragadni az első osztályban. Ehhez minél több góllal és gólpasszal igyekszem hozzájárulni. Ami az erősségeimet illeti: a cselezőkészségemet és az egy az egy elleni szituációkat mindenképpen ide sorolnám, de a kombinatív csapatjáték is közel áll hozzám. Remélem, sok alkalmam lesz ezt a pályán is bizonyítani” – nyilatkozta a Vasas honlapjának a 21 éves Molnár Rajmund, aki 125 NB II-es mérkőzésen húsz gólt lőtt és 13 gólpasszt adott.

Molnár Rajmund és Nagy Miklós, a Vasas sportigazgatója

Fotó: vasasfc.hu