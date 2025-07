Lionel Messi a hétvégén az MLS-ben két gólt is szerzett, nem akármilyeneket a Montreal csapata ellen, ahol az Inter Miami simán nyert végül. A 38 éves klasszis kapcsán most olyan hírek láttak napvilágot, hogy a szaúdi al-Ahli idén decemberben kötne szerződést a nyolcszoros aranylabdás focistával, akinek megállapodása az Inter Miamival 2025 végén jár le. Az ESPN és a Mundo Deportivo is felidézte, hogy az elmúlt hónapokban Messi visszatérésének a lehetősége is felmerült a Barcelonánál, ám konkrét ajánlat végül nem érkezett a katalán klubtól, így a szaúdi váltás mellett még az is lehetséges, hogy marad Miamiban.

Antonella Roccuzzo argentin modell és üzletasszony, Rosarióból származik, és ugyanazon a környéken nőtt fel, mint Messi. Állítólag gyerekkori szerelem volt a kettőjük között, mivel Messi barátja, Lucas Scaglia mutatta be őket egymásnak, aki történetesen szintén Roccuzzo unokatestvére, és korábban Messi mellett játszott a Newell's Old Boys ifjúsági csapatában.

A világbajnok játékos most a feleségével közös képet posztolt a több mint 500 millió követőjének az Instagramon, ahol ketten, valószínűleg vacsora közben láthatóak.