Az Eintracht Frankfurt júliusban előbb a városi rivális FSV-t győzte le 3-2-re, majd az Egyesült Államokban tartott edzőtáborban az angol Aston Villa ellen 2-2-es döntetlent játszott. A német Bundesliga legutóbbi idényének bronzérmese magyar idő szerint szerdán éjjel ismét Louisville-ben lépett pályára, ezúttal a helyi, amerikai másodosztályban szereplő csapat ellen. Noha Dino Toppmöller vezetőedző 30 fős utazó keretében (az első csapat tétmeccsein még egyaránt debütálásra váró) Lisztes Krisztián és Fenyő Noah is szerepelt, kettejük közül csupán utóbbi fért be a meccskeretbe az Aston Villa és a Louisville City elleni felkészülési mérkőzésen is.

Feynő Noahhal ellentétben Lisztes Krisztián ezúttal sem kapott lehetőséget az Eintracht Frankfurt edzőmeccsén

Fotó: X/Eintracht Frankfurt

Lisztes Krisztián nélkül, Fenyő Noahhal nyert a Frankfurt

A 19 éves Fenyő Noah az Aston Villa ellen a 88. percben, már a végeredmény kialakulása után állt be csereként, a Louisville City azonban ennél jóval több lehetőséget kapott a magyar utánpótlás-válogatott játékos. Miután Fenyő a 62. percben pályára lépett, a hazaiak szinte rögtön megfordították a találkozót a mintegy nyolcezer helyszíni néző nagy örömére.

2-1-es hátrányban viszont a Frankfurt ismét magára talált, és a 68., a 70., a 76. és a 89. percben szerzett találatokkal végül a német együttes 5-2-re megnyerte a mérkőzést.

A hét gólt hat különböző focista szerezte, egyedül Niels Nkounkou tudott duplázni a BL-főtáblás csapatban.

A Frankfurt szombaton a Philadelphia Union együttesével mérkőzik még meg Pennsylvaniában, jövő héten pedig az Európába való visszatérést követően az angol Fulhammel is összecsap Londonban, mielőtt augusztus második felében a Német Kupával, majd a bajnoksággal megkezdődik az új idény.