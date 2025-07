A Liverpool a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy július 7-én, hétfőn, magyar idő szerint 19.00-tól egy különleges megemlékezést tartanak Diogo Jota és öccse tiszteletére. Az Anfieldről sugárzott műsor a szurkolók, csapattársak és a futballvilág számos, az elmúlt napokban elhangzott méltatását tartalmazza, miközben egy rendkívül népszerű játékos és személyiség előtt tisztelegnek, visszatekintve a pályán és a pályán kívül kifejtett hatására. Az adás élőben megtekinthető 19.00-tól, majd ezt követően a klub közösségi médiacsatornáin, a YouTube-on, az All Red Videón és az LFCTV-n keresztül is vissza lehet nézni.

Diogo Jota és testvére, Andre Silva temetése szombaton volt, több Liverpool-játékos is részt vett rajta

Fotó: AFP/Filipe Amorim / AFP/Filipe Amorim

A Liverpool játékosának halála mindenkit szíven ütött

Diogo Jota és testvére, Andre Silva temetésére a Portótól mintegy félórányi autóútra fekvő Gondomar városában került sor, a szertartás magyar idő szerint szombaton 11.00-kor kezdődött. A Liverpool több játékosa emiatt már pénteken este megérkezett Portugáliába, többek között Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Andy Robertson, Curtis Jones, Harvey Elliott, Wataru Endo és Federico Chiesa, őket egyébként a helyi gyászolók megtapsolták, amikor végigmentek az utcákon. Mellettük Arne Slot vezetőedző is képviseltette magát, valamint a Vörösök néhány korábbi sztárja is eljött, köztük a korábbi csapatkapitány Jordan Henderson és James Milner is.