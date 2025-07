Június 30-án 51 Premier League-sztárnak járt le a szerződése, így egyesek szabadon igazolhatóvá váltak (és sok esetben már az új klubjukat is tudni lehetett), míg mások inkább szögre akasztották a stoplist. Július első napján a szerződés nélküli focisták a Bosman-szabálynak köszönhetően ingyen csatlakozhatnak az új klubjukhoz. Az utolsó pillanatban is történt némi mozgás, hiszen pénteken a Manchester United bejelentette, hogy Tom Heaton (kapus) szerződést hosszabbított, míg Liverpoolban az Everton csapatkapitánya, Seamus Coleman is megerősítette, új megállapodást kötött.

A Liverpoolban található Evertontól sokan távoztak június végén

Trent Alexander-Arnold és Kevin De Bruyne voltak a legismertebb nevek, akiknek idén lejárt a szerződése. A Real Madrid végül 10 millió fontot fizetett a Liverpoolnak, hogy Alexander-Arnoldot idő előtt magával vigye a klubvilágbajnokságra. Ezen a tornán egyébként a Manchester City legendája, Kevin De Bruyne úgy döntött, nem játszik (ő már megegyezett a Serie A-ban szereplő Napolival). Mellettük még Thomas Partey esete is érdekes, az Arsenal középpályása nem tudott megegyezni a klubvezetéssel a lejáró szerződésének meghosszabbításáról, így öt év után távozik, és könnyen lehet, hogy a Barcelona futballistája lesz.

A listát alaposabban megvizsgálva feltűnő, hogy a Liverpoolban játszó Evertontól nyolc futballista is távozott június végén, amivel a kékek toronymagasan vezetik a klubok közötti képzeletbeli rangsort (név szerint: Asmir Begovic, Dominic Calvert-Lewin, Abdoulaye Doucoure, Idrissa Gueye, Michael Keane, Mason Holgate, Joao Virginia és Ashley Young).

Néhány futballista úgy határozott, hogy a szerződésük lejárta után végleg elköszönnek a profi labdarúgástól. A Manchester United védője, Jonny Evans bejelentette visszavonulását, akárcsak Adam Lallana a Southamptonból (igaz, ők kiestek a szezon végén a másodosztályba).