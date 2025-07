A beszélgetés házigazdája a két Liverpool-könyvet is megírt Bocsák Bence volt, aki azért kereste fel Militár Ivánt, mert a texasi futballedző abban a Puskás Akadémiában pallérozódott labdarúgóként, ahonnan Pécsi Árminnak sikerült Premier League-szerződést érően berobbannia 20 éves kora dacára.

Pécsi Árminnak és Szoboszlai Dominiknek nemcsak a Liverpool-mez áll jól

Fotó: Mirkó István

Pécsinek a fizikumán és az angolján is javítania kell Liverpoolban

„A Puskás Akadémiát gyakran éri az a kritika, hogy nem termel elég nemzetközileg is sikeres játékost. Az egyik legismertebb név Sallai Roland, de Pécsi most egy újabb bizonyíték arra, hogy van lehetőség innen nemzetközi szintre lépni. Pécsi Ármin még egy fejlődésben lévő játékos. Atletikus, mozgékony, kiváló reflexekkel rendelkezik, de még 5-7 kilónyi izomtömeg hiányzik róla, hogy egy FA-kupa-meccsen, egy erős fizikumú csapattal szemben is helytálljon” – jellemezte Militár a Puskás Akadémiában tavaly végig remeklő Pécsit.

A hiányosságok ellenére kivételes tehetségnek tartja: „A személyisége kiemelkedő. Az egyik legjobb barátom, aki a Puskás Akadémián volt vezető megfigyelő, csak jókat mondott róla.”

Egy ilyen fiatal srác, aki egész évben kezdőként játszott egy olyan felnőtt csapatban, ahol válogatott szintű játékosok vannak, tiszteletet érdemel.

Militár szerint Pécsinek nem csak a fizikumán kell dolgoznia, hanem az angolján is, hiszen, ha kapusként a védelmet akarja irányítani, elengedhetetlen a magabiztos nyelvtudás.

Bocsák arra is rákérdezett, mennyire gyakori, hogy egy 20 éves magyar játékos már felnőttcsapatban futballozzon.

„Ritkaságszámba megy. De két dolog is a kezére játszott. Az egyik, hogy a Puskás Akadémia szeretett volna végre újra egy nagy tehetséget kinevelni. A másik pedig, hogy van egy szabály, miszerint fiatalokat kell játszatni a támogatások miatt, és a kapus poszt erre kiváló, mert ‘el lehet rejteni’ a rendszerben.”

Pécsi pedig élt a lehetőséggel.

Szoboszlai helye a középpályán: nyolcas vagy tízes?

A beszélgetés második felében Szoboszlai Dominik került fókuszba. A Liverpool előző két idényében szinte bárhol játszatták, mindenhol helytállt, de hol megy neki a legjobban?

Szoboszlai sosem volt klasszikus tízes. És nem is hatos. Ő egy ideális nyolcas. Olyan játékos, aki összeköti a védekezést a támadással

– jelentette ki Militár, aki éppen emiatt tartja fontosnak, hogy a jövőben ne csak a passzai és a futásmennyisége alapján értékeljék Szoboszlait.