Angol sajtóhírek szerint a Liverpool előrehaladott tárgyalásokat folytat az Eintracht Frankfurttal Hugo Ekitike átigazolásáról. A 23 éves csatárért nagyjából 70 millió fontot fizethet Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata.

A Liverpool újabb komoly igazolásra készül

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Liverpool nem áll meg

A hírek korábban arról szóltak, hogy a Newcastle United szerzi meg Ekitikét, de a Manchester United is érdeklődött iránta. Most úgy tűnik, a Liverpool lesz a befutó, amely a Newcastle 75 millió eurós ajánlata után most emelte a tétet és a játékossal már meg is egyezett.

Ekitike 22 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott az előző szezonban, miután 2024 nyarán 17,5 millió euróért végleg megszerezték a PSG-től. A 180 centi magas csatár a Bundesliga egyik leggyorsabb játékosa és hatékony a levegőben is.

A hírek szerint a Liverpool Ekitike megszerzése mellett nem mondott le a Newcastle támadójáról, Alexander Isakról sem, akiért 100 millió font fölött kérhet a rivális.

Arne Slot csapatánál a következő hetekben valószínűleg lesznek távozók: a Liverpool nyitott az ajánlatokra Darwin Nunezért és Luis Diaz is a távozók között lehet. A Liverpool a nyári átigazolási időszakban igencsak elfoglalt volt: klubrekordot jelentő összegért érkezett Florian Wirtz, valamint korábbi Bayer Leverkusen-csapattársa, Jeremie Frimpong, de megszerezték a Vörösök Kerkez Milost és Pécsi Ármint is.

A 23 éves támadó pályára lépett a Ferencváros elleni Európa-liga csoportmérkőzésen is. A németországi találkozót 2-0-ra nyerte az Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike lőtte csapata második gólját.