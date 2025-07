A TBR Football cikke szerint a londoniak körülbelül 35 millió fontot kérnek a Liverpool által is kiszemelt támadóért, akinek a helyzete annak ellenére kérdéses, hogy a klubvilágbajnokság elődöntőjében is kezdőként számítottak rá, sőt gólt is szerzett a Fluminense ellen.

Egészen jó viszony ápolt Szoboszlai és Nkunku Lipcsében, így ez Liverpoolban sem lenne másképp

Fotó: JAN WOITAS / DPA

A 27 éves játékos iránt a Bayern München is érdeklődik, de most a Liverpool figyelme is a játékosra irányult.

„A Liverpool a kedvenc csapatom”

Nkunku korábban nyíltan beszélt arról, szívesen viselné a Liverpool mezét. Még 2022 májusában az L’Équipe-nek azt mondta, hogy a FIFA-ban mindig a Liverpoolt választja. Amikor pedig arról kérdezték, melyik a kedvenc csapata, csak annyit mondott: a Liverpool.