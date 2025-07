Új honosítások a láthatáron

Megerősítette a hírt, hogy Bogdán Ádám, a volt válogatott kapus is tagja a stábnak, amely kapcsolatot tart azokkal a magyar gyökerű külhoni futballistákkal, akiket adott esetben honosítani lehet. "Továbbra is fontosnak tartjuk a hazai játékosok képzésének fejlesztése mellett a külföldön élő és játszó magyar, magyar származású, hátterű fiatalok feltérképezését és meghívását a korosztályos válogatottakba. Neveket és klubokat azért nem említek, mert ezen a terepen is versenyhelyzet van. Továbbra is elsődleges szempont, hogy a futballista maga is akarjon a magyar nemzeti válogatott tagja lenni. Ebben pozitív visszacsatolás, hogy az utóbbi időszakban már meghívott tíz-tizenöt fiatal játékos igen jónak ítélte meg a szakmai körülményeket, örömmel és büszkén húzta magára a címeres mezt."

Ma már ott tartunk, hogy játékosmegfigyelő-rendszerünk az egész világra kiterjed, több mint harmincezer nevet vizsgáltunk korábban számítógépes algoritmus segítségével is, és senki ne lepődjön meg, ha a közeljövőben nemcsak a szomszédos és különféle európai országokban, hanem azokon kívül felnövő magyar játékosok tűnnek fel a csapatainkban, akár az USA-ból, Ausztráliából vagy éppen Argentínából érkezve.

Csányitól megkérdezték, mi lehet az oka annak, hogy nagy összegekkel kell motiválni a klubokat, hogy magyarokat és fiatalokat játszassanak. Válaszában az MLSZ-elnök visszautasította azt a felvetést, hogy az MLSZ ajánlásai "zsarolások" lennének.

"Zsarolásról szó sincs, ösztönzésről inkább, hiszen az eddigi előírások betartásáért a következő idényben is jár az eddigi központi juttatás a csapatoknak, ha azonban megfelelnek ezeknek az új feltételeknek, akkor extra bevételekhez juthatnak. Egy pozitív hatást máris látok például, pedig még el sem kezdődött a bajnokság: a hazai klubok megpróbálnak megszerezni és remélhetőleg játszatni olyan magyar futballistákat, akik korábban a válogatott közelébe vagy keretébe kerültek, de külföldi csapatukban nem jutnak elég játéklehetőséghez: itt hirtelen Németh András hazaigazolását említhetném példának."