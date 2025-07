A Manchester City FC bejelentette, hogy a City Football Group (CFG) testvérklubjával, a Palermo FC-vel csap össze egy szezon előtti barátságos mérkőzésen az Anglo Palermitan Trophy első kiírásáért augusztus 9-én, szombaton a Renzo Barbera Stadionban. A Palermo 2022-ben lett a CFG tizenegyedik tagja, és alig két évvel később megnyitotta saját City Football Academy-jét. A történelmi szicíliai klub lesz a negyedik CFG-csapat, amellyel a Manchester City csapata a pályán találkozik, a Melbourne City FC, a Yokohama F. Marinos és a Girona FC elleni korábbi barátságos mérkőzések után.

A City meghívást kapott, hogy részt vegyen a Palermo jubileumi ünnepségének egyik legfontosabb eseményén, mivel a klub ebben a szezonban ünnepli 125 éves fennállását. Ez a találkozó lesz a Palermo új vezetőedzőjének, a vb-győztes Filippo Inzaghinak a hazai bemutatkozása is. Riccardo Bigon, a CFG Global Football technikai igazgatója izgatottan várja ezt a CFG-meccset: "Nagy büszkeséggel jelenthetjük be ezt a történelmi találkozót két CFG-klub között. Technikai szempontból ez a mérkőzés fontos lehetőséget kínál arra, hogy a játékosok folytassák a szezon előtti felkészülést, mindkét menedzser megvalósítsa elképzeléseit, és a csapatok összecsiszolódjanak a pályán. Ugyanakkor ez a mérkőzés kulturális jelentőséggel is bír, hiszen két monumentális klub néz szembe egymással a történelem során először. Ez egy olyan mérkőzés, amelyet mindkét szurkolótábor izgatottan várhat."