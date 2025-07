A The Athletic azt írja, hogy a Manchester United és az Amazon Prime hónapokon keresztül folytatott titkos tárgyalásokat a dokumentumfilm-sorozatról. A hírek szerint az Amazon ajánlata jelentősen meghaladta a 10 millió fontot, így ez lett volna az eddigi legnagyobb összegű kifizetése az „All or Nothing” sorozatért, melyet korábban már leforgatott a Manchester Cityről, a Tottenhamről és az Arsenalról is.

Rúben Amorimnak az idei szezonban fel kell építenie egy jó csapatot a Manchester Unitednál

Fotó: Oli Scarf/AFP

A tárgyalásokon részt vettek a Manchester United legfőbb vezetői is, az üzletet végül a nyár elején lefújták, ugyanis Rúben Amorim vezetőedzőnek nem tetszett, hogy bele akarnak zavarni csapatának mindennapi munkájába.

Nincs pénz a Manchester Unitednál

A Manchester Unitednak komoly pénzügyi gondjai vannak, az adósság több mint 700 millió fontot tesz ki, ráadásul a csapat a következő szezonban egyik európai kupasorozatban sem lesz érdekelt. Márciusban Sir Jim Ratcliffe társtulajdonos azt állította, hogy a Unitedet az a veszély fenyegeti, hogy karácsonyra kifogy a pénzből és csődbe megy, ha nem hajtanak végre egy sor költségcsökkentő intézkedést, beleértve akár 450 fő elbocsátását is.

Az Amazonnal kötött üzlet enyhítette volna a pénzügyi gondokat, nem mellesleg Omar Berrada, az INEOS és a klub vezérigazgatója is támogatta azt.

Bármilyen televíziós műsorhoz a szereplők beleegyezésére lett volna szükség, mivel az Amazon szinte korlátlan hozzáférést kapott volna. Mindenesetre Rúben Amorim egész biztosan remek műsort csinált volna. A portugál szakember az előző szezon a Brighton & Hove Albion elleni hazai vereséget követően dühében tönkretett egy taktikai elemzésre szolgáló monitort, az argentin Alejandro Garnachóval pedig csapattársai előtt közölte, hogy máshol kellene folytatnia a pályafutását.

Rúben Amorim nem fél konfrontálódni a játékosokkal

Fotó: AFP/Darren Staples

Az Amazonnal való szerződés megvétózása is mutatja, hogy Amorim véleményének súlya van a Unitednál. A portugál edzőtől azt várják, hogy a saját képére formálja át a csapatot, még akkor is, ha olyan meghatározó játékosokat kíván elküldeni, mint Garnacho vagy Marcus Rashford.