Robbant az újabb transzferbomba. A Manchester United hivatalosan is megerősítette, hogy leigazolta Bryan Mbeumót, a kameruni válogatott támadót, aki 2030 júniusáig szóló szerződést írt alá az Old Traffordon, ráadásul a Premier League-klub egy éves hosszabbítási opcióval is élhet.

A Manchester United új igazolása, a 25 éves Bryan Mbeumo parádés szezont zárt a Premier League-ben: 20 gólt szerzett, amellyel a negyedik lett a góllövőlistán, emellett 8 gólpasszt is kiosztott csapattársainak. Bryan Mbeumo nagy sztár lehet a Manchester Unitednél

Fotó: Manchester United Bryan Mbeumo a Manchester Unitedhez igazolt Amióta a Brentford élvonalbeli tagságot szerzett, a játékos átlagosan 18 gólban működött közre szezononként, amely kiemelkedő mutatónak számít a Premier League-ben. Amint meghallottam, hogy lehetőségem van a Manchester Unitedhez csatlakozni, éltem vele – egész életemben erről az álomklubról álmodoztam, amelynek mezét gyerekkorom óta viseltem. A mentalitásom mindig az, hogy jobb legyek, mint tegnap voltam. Tudom, hogy megvan bennem az a szellem és karakter, amivel új szintre tudok lépni itt, miközben Ruben Amorimtól tanulok, és világsztár játékosokkal focizom együtt. „Sokan meséltek arról, milyen remek közeg épül itt, és mennyire izgalmasak a jövőbeli tervek. Ez egy hatalmas klub, fantasztikus stadionnal és szurkolókkal, mindenki elszánt, hogy a legnagyobb trófeákért harcoljunk” – mondta Mbeumo. Bienvenue, Bryan 🫡 — Manchester United (@ManUtd) July 21, 2025 Jason Wilcox, a Manchester United sportigazgatója szintén elégedetten nyilatkozott: „Bryan gól- és gólpassz-mutatói kivételesek a Premier League-ben, páratlan következetessége révén az elmúlt három szezonban Anglia egyik legtermékenyebb támadója lett. Bryan hite a projektünkben és elszántsága, hogy csatlakozzon hozzánk, mind azt mutatta meg, hogy ő a tökéletes választás a Manchester United, valamint az általunk formált klubkultúra számára. Boldogok vagyunk, hogy sikerült az elsődleges átigazolási célunkat már a felkészülési turné előtt megszereznünk. Az amerikai túra remek lehetőség lesz Bryan számára, hogy dolgozzon Rubennel és új csapattársaival, miközben izgalmas szezonra készülünk.” Bryan Mbeumo érkezése újabb jelentős lépést jelent a Manchester United számára, hogy megerősítse támadósorát, és újabb lendületet adjon a csapatnak, hogy újra trófeákat nyerjen. A meg nem erősített hírek szerint a 25 éves kameruni támadóért 71 millió fontot fizetett a Manchester United.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!