A Paris Saint-Germain történelmi siker kapujába lépett: a francia bajnok East Rutherfordban 4-0-ra lemosta a Real Madridot a klubvilágbajnokság elődöntőjében. Luis Enrique együttese most vasárnap a Chelsea ellen zárja a szezont, és amennyiben azt is megnyeri, akkor idén a bajnokság, a Francia Kupa és a Bajnokok Ligája után a negyedik trófeát húzhatja be.

A PSG Fabián Ruiz duplájával, valamint Dembélé és Goncalo Ramos góljával döntötte el a párharcot, miközben a Real Madrid a teljes szezon egyik legmegalázóbb vereségét szenvedte el Kylian Mbappéval a kezdőcsapatban. Mbappé eljött a PSG-től, hogy címeket nyerjen, erre a PSG elkezdett címeket nyerni

Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Ez a részlet különösen fájó a szurkolóknak, hiszen sokan azt remélték, hogy a világ egyik legjobbnak tartott támadója, a tavaly épp a PSG-től érkezett Mbappé lesz az új garancia a trófeákra. Ehelyett a kommentfalakon most ő lett az új céltábla. Mbappéval ért véget a negyedszázados sorozat A mérkőzés külön érdekessége, hogy ezzel véget ért a Real Madrid csaknem 25 éve tartó veretlenségi sorozata a külföldi klubcsapatok elleni, egymeccses, kieséses kupameccsek tekintetében. A madridiak a 21. század eleje óta minden ilyen párharcot behúztak – egészen mostanáig. A spanyol szurkolók a 4-0-s vereség után nem a PSG-t dicsérték, hanem inkább a saját csapatát szedték ízekre. „Galaktikusok? Inkább bohócok” A Marca Facebook-oldalán megjelent kommentekből világosan látszik: a drukkerek szerint Mbappé semmit sem tett hozzá, sőt csak tovább égette magát és a csapatot. Volt, aki csak ennyit írt: Ez a nagy galaktikus 2.0? Egy nagy nulla. Mbappé is. Többen cinikusan jegyezték meg, hogy „Messi öregfiúkcsapata több gondot okozott a PSG-nek, mint mi Mbappéval”, mások azt hangsúlyozták: „Minek nekünk Aranylabda, ha nincs se védekezés, se csapat.” A szurkolók nem kímélik Xabi Alonsót sem A keserűség természetesen nem állt meg Mbappénál. Rengeteg hozzászólás kritizálta Xabi Alonso vezetőedzőt is: Ugyanazt csinálja, mint Ancelotti: Valverde jobbszélen elveszik, a védelem vicc, cserék semmit nem érnek. Sokan a védelem hibáit emelték ki: „Még jó, hogy Mbappé van elöl – csak épp hátul mindenki bénázott, hogy aztán jöjjön a gólzápor.” A vélemények szerint az új „galaktikus” projekt hiába kapott sztárokat, ha közben „nincs tartás, nincs csapatjáték”. Vannak, akik még mindig bíznak A kommentfolyam persze nem csak a haragról szólt. Akadtak, akik szerint „ez csak egy lecke, ebből tanulni kell”, mások próbálták humorral oldani: „Ha rossz napod van, gondolj Mbappéra: te legalább nem buktál ekkorát!”

Fáradt csapat benyomását keltette a Real Madrid az elődöntőben

Fáradt csapat benyomását keltette a Real Madrid az elődöntőben

Fotó: ULRICH HUFNAGEL / firo Sportphoto Egy optimista drukker hozzátette: A Madrid örök, ebből a helyzetből is visszajön majd. De a hangulat összességében egyértelmű: a szurkolók többsége kiábrándult, és sokan már most radikális változtatásokat követelnek. Vasárnap a PSG behúzhatja az ötödiket Miközben a Real a nyári szünetre készül, a PSG egy lépésre van a történelmi öt trófeás szezonzárástól. Luis Enrique szerint „ez a klub minden kupát megnyerhet", és ha a Chelsea-t is legyőzik, akkor valóban egy minden eddiginél sikeresebb idényt zárnak. A Madrid-drukkerek pedig várják, hogy Mbappé végre tényleg húzóember legyen, ne csak a mémek főszereplője egy ekkora égés után.

