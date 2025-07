A Lionel Messivel felálló Inter Miami meglepően simán kikapott a legutóbb Gazdag Dánieléktől vereséget szenvedő Cincinnatitól.

Lionel Messi ezúttal sem góllal, sem gólpasszal nem tudta segíteni csapatát

Fotó: JEFF DEAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megszakadt Messi rekordsorozata

A hazaiak Gerardo Valenzuela góljával szereztek vezetést a 16. percben, majd a második félidőben Evander duplájával biztosították be a győzelmüket, így a Philadelphia Union mögött továbbra is egy pontos hátránnyal állnak a Keleti főcsoport tabellájának második helyén. A vereséggel véget ért a floridai együttes ötmeccses győzelmi sorozata, és maradt az ötödik pozícióban. Ezzel pedig a legutóbbi öt egymást követő bajnoki meccsén duplázó nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi rekordsorozata is megszakadt. A 38 éves argentin támadó az első játékos az MLS történelmében, aki ilyen hosszú sorozatot állított fel ebben a kategóriában.

A Gazdag Dániel csapata, a Columbus Crew szintén 3-0-s vereséget szenvedett a Nashville otthonában. A magyar válogatott támadó ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget és a 88. percben cserélték le.