Az efféle alkalmazásoknak köszönhetően már többen is szerződést kaptak profi csapatoktól. Többek között a 14 éves Marcela Geremias Lima, aki már a brazil Corinthians ifjúsági csapatában szerepel, akárcsak a 17 éves Gloria Gasparini, aki már a brazil válogatott korosztályos csapatában is bemutatkozhatott, de a 11 éves Samuel Mendesre is a Footbaon keresztül csapott le a Flamengo. Szintén jó példa Ben Greenwood, aki 2019-ben még az elsők között kezdte el használni az alkalmazást, a teljesítményével pedig olyannyira meggyőzte a Chelsea-t, hogy a londoni klub valódi próbajátékra hívta. Ezzel ő lett az első, akinek ez összejött. Igaz, aztán nem a Chelsea-től kapott profi szerződést, hanem attól a Bournemouth-tól, amelynek akadémiáján pallérozódott, ám január óta már az angol hatodosztályú Farnborough csapatában játszik. Minden estre ezekre a gyerekekre érdemes lehet figyelni a jövőben.

Vajon aggódniuk kell-e a játékosmegfigyelőknek, hogy a mesterséges intelligencia esetleg kiszorítja őket a piacról?

A szakértők szerint az új technológia képes megférni a hagyományos módszerek mellett, mivel az alkalmazások nem az embert próbálják helyettesíteni, csupán pontos és összehasonlítható adatokkal próbálják segíteni a kiválasztási folyamatot, amelyet nem csupán felgyorsít, de némiképp igazságosabbá is teszi. Ugyanis ezáltal minden tehetség előtt nyitva áll az ajtó nemtől, kortól, anyagi helyzettől függetlenül, hogy megmutassa, mire képes.

Valószínűsíthető, hogy hamarosan a mérkőzéselemzésekben is egyre nagyobb szerephez juthat az AI, így nem csupán az átigazolásokért, vagy a taktikai felkészülésért felelős szakemberek, hanem az edzők munkája is veszélybe kerülhet.