A Liverpool FC portugál sztárja, Diogo Jota csütörtöki tragikus halála mindenkit mélységesen megrázott. Legjobban talán azokat a csapattársakat, akik nap mint nap találkoztak a portugállal az öltözőben, és, akik együtt játszottak vele a meccseken. Közülük úgy tűnik, hogy Mohamed Szalah találta legnehezebben a szavakat fájdalma kifejezésére. Pénteken aztán az egyiptomi is jelentkezett a maga búcsújával.

Mohamed Szalah is gyönyörű szavakkal búcsúzott Diogo Jotától

Fotó: LINDSEY PARNABY / AFP

Így búcsúzott barátjától Mohamed Szalah

Az egyiptomi sztárcsatár a közösségi oldalán köszönt el egykori barátjától.

„Tényleg nem találom a szavakat. Egészen tegnapig nem gondoltam volna, hogy valaha is lesz bármi, ami miatt félni fogok, attól, hogy visszatérjek Liverpoolba a szünet után. Csapattársak jönnek és mennek, de nem így. Hihetetlenül nehéz lesz elfogadni, hogy Diogo nem lesz már ott, amikor visszatérünk. Gondolataim most a feleségével, a gyermekeivel és persze a szüleivel vannak, akik elveszítették a fiaikat. Azoknak, akik közel álltak Diogóhoz és Andréhoz, most minden támogatást meg kell adnunk. Soha nem fogjuk őket elfelejteni” – zárult a bejegyzés.

A 28 éves, 49-szeres portugál válogatott támadó, Diogo Jota 2020 óta volt a Liverpool focistája. A játékos és testvére, André Silva július 3-án a spanyolországi Zamora tartományban szenvedett halálos kimenetelű közlekedési balesetet.

